Közel 5-ös erősségű volt a hétfői földrengés, kisebb károkról is érkezett jelentés

4,9-es erősségű volt a hétfői földrengés, amelynek epicentruma 17,8 kilométeres mélységben volt Ďapalovce község (Vranov nad Topľou-i járás) kataszterében.

Illusztráció (Fotó: TASR)

A belügyminisztérium közölte, hogy figyelemmel kísérik a helyzetet, és állandó kapcsolatban vannak a Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) szeizmológiai osztályával. A tárca válságkezelési részlegének megfigyelő és irányító központja hétfőn este arról tájékoztatott, hogy a földrengés után nem regisztráltak sérüléseket, haláleseteket, illetve súlyosabb anyagi kárt. Néhány elektromos vezeték viszont elszakadt, aminek következtében a térségben áramkimaradások keletkeztek.

A minisztérium kapcsolatban van a mohi és a Jaslovské Bohunice-i atomerőművel is, amelyek a megszokott rezsimben működnek. „Felszólítjuk a lakosokat, hogy őrizzék meg nyugalmukat, és a történtekkel kapcsolatban csak akkor tárcsázzák a segélyhívót, amennyiben az tényleg indokolt“ – közölte a minisztérium. Az érintett települések lakóinak tanácsolják, hogy szakemberek által ellenőrizzék, hogy nem sérültek-e meg a gázvezetékek.

A földrengést hétfőn 20:23-kor észlelték az ország keleti részén. A szemtanúk szerint a rengést Eperjes és Kassa megyében is észlelni lehetett. Az emberek érezték, ahogy remeg a talaj, a falak vagy a poharak. Néhányan jelezték, hogy megrepedt a ház fala, vagy képek, tükrök estek le. Kvakovce község polgármestere is hasonló károkról számolt be a településben. A földrengés következtében egy kirándulóhajó elszabadult a Domaša víztározón, de a tűzoltóknak sikerült kikötniük.



TASR/para