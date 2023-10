Kezet csókol a 90 milliós ország vallási vezetője a terroristáknak, akik halomra öltek rengeteg gyereket és nőt

Irán nem vett részt a Hamász Izrael elleni támadásában - mondta keddi televíziós beszédében Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, aki ettől még dörzsöli a tenyerét a Hamász brutális akciója miatt.

"Kezet csókolunk azoknak, akik a cionista rezsim elleni támadást megszervezték" - nyilatkozta az ajatollah a támadás utáni első televíziós beszédében, amelyben üdvözölte az izraeli hadsereg és a hírszerzés "kiheverhetetlen vereségét". Hamenei a támadást "pusztító földrengésnek" nevezte, amelyet elmondása szerint nem lesz könnyű helyrehozni, a katasztrófáért pedig az izraeli vezetést tette felelőssé.

Az erkölcsrendészeti alakulatai miatt is hírhedt, 90 millió lakosú Irán régóta támogatja a Gázai övezetet irányítása alatt tartó Hamászt. Ezt támasztja alá Ali Barake, a palesztin terrorista szervezet egyik tagja is, aki azt nyilatkozta, az Izrael ellen indított akcióról csak a Hamász iszlamista szervezet maroknyi parancsnoka tudott, sem Irán, sem a libanoni Hezbollah nem vett részt benne, de "csatlakoznak a harchoz, ha Gáza ellen népirtó háború indul". A Hamász legfelsőbb vezetésének Bejrútban élő egyik tagja az AP amerikai hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy

a műveletet mintegy féltucatnyi Hamász-vezető tervezte, és még a szervezet legszorosabb szövetségeseit sem tájékoztatták arról, hogy mi készül. Tagadta, hogy Irán részt vett volna a tervezésben vagy előzetesen jóváhagyta volna az akciót.

Nem sokkal korábban John Kirby, az amerikai nemzetbiztonsági tanács szóvivője is úgy nyilatkozott, hogy bár "bizonyos fokú összejátszás" van Irán és a Hamász között, Washingtonnak nincs bizonyítéka arra, hogy Irán közvetlenül részt vett volna az Izrael elleni akció tervezésében, kivitelezésében vagy végrehajtásában. Valamivel később Charles Q. Brown amerikai vezérkari főnök óva intette Iránt, hogy ne avatkozzon be a konfliktusba. "Szeretnénk nagyon világos üzenetet küldeni.

Nem akarjuk, hogy ez a konfliktus kiszélesedjen, és azt szeretnénk, hogy ez az üzenet kristálytisztán érthető legyen Irán számára"

- szögezte le Brown, aki a Hamász tetteit az Iszlám Állam nevű terrorszervezet támadásaihoz hasonlította.

Barake tagadta azt is, hogy a művelet céljai között szerepelt volna az izraeli-szaúdi kapcsolatok rendezésének kisiklatása. Elmondta azt is, hogy az akciót több mint egy éven át készítették elő. Mint mondta: azért követték el a támadást, mert az izraeli kormány tagjai "provokatív" látogatásokat tették muszlim szent helyeken és egyre fokozták a nyomást a fogva tartott palesztinokon, emellett úgy tudják, hogy a Hamász vezetőinek likvidálására készülnek. A Hamász-vezető elmondása szerint őket is meglepte, hogy mit sikerült végrehajtaniuk az Al-Aksza vihar névre keresztelt műveletben. Mint mondta: arra számított, hogy Izrael visszaveri vagy jelentősen akadályozza a Hamász fegyvereseinek akcióit. "Minket is meglepett ez a nagy összeomlás" - foglamazott Barake.

Barake szerint

a Hamász 40 ezer harcossal rendelkezik, akik közül eddig csak mintegy kétezren vettek részt a harcokban. Leszögezte, hogy az iszlamista szervezet készen áll akár egy elhúzódó konfliktusra is.

Kitért arra is, hogy a túszokat arra akarják felhasználni, hogy elérjék az izraeli börtönökben fogva tartott összes arab elengedését, és az Egyesült Államokban a szervezet támogatása miatt elítéltek szabadon bocsátását.

A Hamász fegyveresei szombaton indított akciójukban mintegy 900 embert öltek meg Izraelben. A Gázai övezetben 770-hez közelít a halálos áldozatok száma. Közben Izrael a keddi nap folyamán bejelentette, hogy újból ellenőrzése alá vonta a Gázai övezet határát és elaknásítja azokat a területeket, ahol a fegyveresek a palesztin területet Izraeltől elválasztó biztonsági kerítést áttörték a hétvégi támadások során.

