Súlyos a migrációs helyzet Pozsonyban, éjszaka mentőt kellett hívni egy kislányhoz

Az elmúlt hétvégén Pozsony több pontján is nagy számban jelentek meg menekültek, ezért a pozsonyi önkormányzat szombattól rendkívüli állapotot hirdetett a főváros területére vonatkozón tranzitmigráció miatt.

"Amiatt, hogy a szomszédos országok határellenőrzést vezettek be, annak eredményeképpen a fővárosban is kezdenek koncentrálódni nagyobb migránsokcsoportok, köztük a kisgyermekes anyák is" - mondta Peter Bubla, Pozsony szóvivője, hozzátéve, hogy a rendkívüli állapot kihirdetése lehetővé teszi a fővárosnak, hogy gyorsabban és hatékonyabban intézze a szükséges segélyek biztosítását.

Pozsony a Munkaügyi, Szociális és Családügyi Központtal, valamint civil szervezetekkel együttműködve segíti a kisgyermekes anyák elhelyezését, az élelmezést, valamint a szükséges gyógyszerek beszerzésének megkönnyítését.

Ennek kapcsán a DenníkN közölte, az állam részéről érkező lassú reakció kis híján tragédiához vezetett, Vajnory városrészen ugyanis mentőt kellett hívni egy kislányhoz kihűlés tünetei miatt. A kislány elvesztette az eszméletét.

„Éjszaka már lecsökken a hőmérséklet. Nyolc fok volt, és a migránsok között vannak kisgyermekes anyák is, a gyerekek egy része még csak öt hónapos" – mondja Vajnory polgármestere, Michal Vlček. A megmentett gyerekről azt mondta, életveszélyben volt.

A migrációs válság jelenleg leginkább Pozsonyban mutatkozik meg Vajnoryban és az Óvárosban. A többségében szíriai menekültek főként a főállomáson, a kormányhivatal melletti Szabadság téren és a vajnory-i idegenrendészet környékén tartózkodnak.



(DenníkN/para)