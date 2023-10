Országos turnéra indul az Ifjú Szivek Táncszínház

Martin György gyűjtései és kutatásai Csehszlovákiában címmel új előadást készít az Ifjú Szivek Táncszínház. Az alkotók meggyőződése, hogy szükség van egy előadásra, amely a magyar néptánckutatás máig legmeghatározóbb alakja, Martin György munkáját és személyét szélesebb körben is megismerteti. Közép-Európa hagyományos tánckultúrájának értelmezése lehetetlen Martin György megállapításai és következtetései nélkül.

Az Ifjú Szivek Táncszínház folytatja azt a két évtizede megkezdett tradíciót, hogy előadásaiban az egyes tájegységeken felgyűjtött táncokat nem csak felhasználja és színpadra állítja, hanem gyakran magát a kutatás folyamatát, a tudományos nézőpontot is bemutatja. Ilyen előadás a Felföldi levelek, amely Petőfi Sándor útirajzaitól Kodály Felföldön végzett kutatásáig foglakozott szűkebb pátriánk hagyományos tánc- és zenekultúrájával, de már a 2001-ben bemutatott Honti igricek, vagy a Bartók magyar és szlovák gyűjtőmunkásságát feldolgozó Tánc húros hangszerekre, ütőkre és zongorára című előadás is ide sorolható. Szintén ebbe sorba illeszkedik Az ördög tánca, amely Közép-Európa páros táncainak európai kapcsolódási pontjait mutatta meg. Hégli új előadása Martin György magyar, szlovák és morva közegben végzett kutatásait dolgozza fel. Az előadás létrejöttét tanácsadói munkájával Martin György özvegye, Borbély Jolán és fia, Éri Péter is segítette, támogatta.

Az egész estés darab az első része annak a trilógiának, amely Martinnal foglalkozik. “Szerettem volna, ha a cím nem csak térben, időben is elhelyezi az előadást. Bartók és Martin György is járt Zoboralján, de egyikük a Felföldön, másikuk Csehszlovákiában. Ez egy jó felütés. A felkészülést is nagyon élveztem, de az igazán izgalmas munka csak most jön” – mondta Hégli Dusan, a trilógia ötletgazdája.

Az együttes szerdán indul kéthetes, 18 állomásos országos turnéra a Kakukktojás 2 című előadással, novemberben 16-án bemutatják a társulat vonósnégyesének Pozsonyi hangnemben című koncertjét és december elején újra látható a Barbaro című előadás is, magyar és szlovák nyelven. A hang szerepében Parti Nagy Lajos és Milan Lasica. A Martin György gyűjtései és kutatásai Csehszlovákiában című előadáshoz kötődően a társulat az évad során számos kísérőprogramot is szervez Martin György egykori kollégáival, kortársaival, tanítványaival.

