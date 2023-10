LÉNYEG: Fico szívéről nagy kő esett le, mert Pellegrini beadta a derekát, de még nem kell elmenekülni Szlovákiából

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Megvilágosodott a Hlas

Robert Fico megkönnyebbülhet, "regisztrált" partnere visszatér a kebelére. Ugyanis Peter Pellegriniék eldöntötték a kérdést, és nem kell tovább találgatni: Smer-Hlas-SNS kormány alakulhat a következő időszakban. A Hlas elnöke pártja elnökségi ülésén világosodott meg. Ott jött rá a derék párttársaival együtt, hogy jobban fekszik neki az említett három tömörülésből álló koalíció, és így már nem kell szerencsétlenkednie a progresszívekkel, a kereszténydemokratákkal és a liberálisokkal. Különben is, a nevükben szociáldemokrata Smer és Hlas egy tőről fakad, jól meglesznek egymással, és még a korrupció ellen hadakozó hatóságokkal szemben is együtt léphetnek fel. Hiszen a "kormányképes" trió mindegyik tagjának vaj van a fején. Pellegrini nem lesz miniszterelnök, ezt a funkciót előzékenyen átengedi Ficónak, aki meg felkötheti a gatyáját, hiszen a kabinetje majd csekély - 79 képviselőt felsorakoztató - többséggel irányíthatja az országot. Andrej Danko habókos gyülekezetével együtt. Nem lesz ez egyszerű menet, tekintve, hogy a gazdaság meglehetősen ramaty állapotban van, a szomszédban az orosz fasiszták próbálnak terjeszkedni, kicsit arrébb meg a náci muszlimok komplikálhatják a világ helyzetét.

Pellegrini nyugtatgat

Pellegrini azért próbálja nyugtatni a kedélyeket, hogy az a kormány, amit most összehoznak, nyugati orientációjú lesz. Eszerint a Hlas lesz a garancia arra, hogy Szlovákia európai uniós és a NATO-tagsága nem kerül veszélybe. Már csak azért sem, mert szerinte az ország külpolitikáját a miniszterelnök és a külügyminiszter alakítja, nem pedig az egyes parlamenti képviselők. Ezért aztán ha valaki el akarja hagyni Szlovákiát, mert fél attól, hogy nem maradunk az Unió tagjai, azoknak üzent az emberarcú exsmeres: egyelőre senkinek nem kell csomagolnia. Ha viszont nagy lenne a baj, tehát amennyiben a leendő koalíciós pártok részéről érezne ilyen Kelet felé forduló tendenciákat, akkor a pártja otthagy csapot-papot meg Dankót, és abban a pillanatban kilép a kormányból.

Hamran kívánsága

Ezért is lesz majd fontos ismerni, ki milyen miniszteri posztot kaphat. De erről még csak találgatások, illetve tanácskozások folynak. Ám annyit már megkockáztathatunk, hogy a Smeré a kormányfői tisztség, a Hlas meg megkaphatja a házelnöki pozíciót és a belügyminiszteri széket. Ez utóbbi azért is lehet fontos, hiszen a tárca irányítója szabja meg, ki lehet az országos rendőrfőkapitány. Mert az biztos, hogy Hamran István távozni lesz kénytelen. A jelenlegi főzsaru ismét megerősítette, hogy nem marad posztján, amennyiben olyan kormány alakul, amelynek az élén annak a Smernek az elnöke áll, akinek a prioritásai között szerepel a speciális ügyész menesztése, valamint a rendőrfőnöktől való megszabadulás. Hamran tehát nem várja meg, hogy menesszék őt. Ezért aztán nem is ül ölbe tett kézzel, inkább előre lekörmölte a kérelmet, hogy majd szépen felmenthessék a pozíciójából. Azonban még van egy utolsó kívánsága: találkozni szeretne az új belügyminiszterrel.

Keleten a helyzet durva

Aki valószínűleg már ismerkedik a földrengés sújtotta kelet-szlovákiai helyzettel is. Mert mintha nem lenne elég baj, a keleti országrészbenl hétfőn este durván megremegett a föld. Annyira, hogy kedden rendkívüli helyzetet hirdettek Eperjes megye egész területén. Halálos áldozatokról és sérültekről nem tud a belügyi tárca, de a közel 5-ös erősségű földmozgás következtében számos épület és lakóház, illetve vízvezeték megrongálódott három járásban is. És ahogyan az lenni szokott, a legsötétebb hangadók már ki is okoskodták, mi is történt valójában. Ezúttal nem a 93 éves Soros Gyuri bácsit okolják a természeti katasztrófa miatt, mégcsak nem is a szegény oroszokat elnyomó ukránokat, hanem a fura antennákat telepítgető amerikaiakat. Győzte is a szlovák rendőrség magyarázni, hogy senki ne üljön fel a sült bolond álhírterjesztők kedvenc elméletének, ami nagyjából arról szól, hogy Washington ott mozgatja meg a földet, ahol csak akarja. Mert ha ez tényleg így lenne, a náci főpapok által irányított Iránban, a fasiszta hülyeségeket terjesztő Moszkvában, na meg a kretén koreai diktátor országában kő kövön nem maradna.

