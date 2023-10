SaS: Pellegrini a sötétség koalíciójává változtatta Szlovákiát, visszatér a múlt

Peter Pellegrini, a Hlas-SD vezetője a sötétség koalíciójává változtatta Szlovákiát, visszatér a múlt – közölte az SaS arra reagálva, hogy a Hlas-SD úgy döntött, a továbbiakban csak a Smer-SD-vel és az SNS-szel tárgyal a kormányalakításról. Az SaS leszögezte, a párt kemény ellenzék lesz, ellenőrizni fogja a kormányt.

Richard Sulík (TASR)

„Csalódás számunkra, hogy nem rögtön a választás után kapott ajánlatot Peter Pellegrini a miniszterelnöki, és a belügyminiszteri posztra is. Robert Fico ezt sajnos kihasználta. Pontosan erre a forgatókönyvre figyelmeztettünk többször is. Szlovákia nehéz évek elé néz" - mondta Richard Sulík, az SaS vezetője. A pártelnök kijelentette, hogy kihívások elé néz az ország a kisebbségi jogokat, az igazságszolgáltatást és a külpolitikát illetően is.

Branislav Gröhling, az SaS alelnöke hozzátette, ha Pellegrini törődne Szlovákiával, „nem adná az országot egy olyan ember kezére, akinek a vezetése alatt mindenhol jelen volt a korrupció, és meggyilkoltak egy ártatlan újságírót". Szerinte lesznek még kellemetlen meglepetések a funkciók elosztásakor, és ezek érinteni fogják az igazságszolgáltatást, az oktatás jövőjét és az egész országot.

„Az SaS szigorúan figyelni fogja ezt a koalíciót, rajta fogjuk tartani a szemünket. Ez különösen fontos az olyan pártoknál, mint a Smer-SD és az SNS, amelyeknek gazdag korrupciós múltja van" - jegyezte meg.

Peter Pellegrini, a Hlas-SD vezetője kedden közölte, pártja a továbbiakban már csak a Smer-SD-vel és az SNS-szel tárgyal a kormányalakításról. Erről a párt elnöksége egyhangúlag döntött. Robert Fico, a Smer-SD elnöke megerősítette, hogy továbbra is a Hlas-SD-vel és az SNS-szel való koalíciót részesíti előnyben, és mindent megtesz, hogy ez megvalósuljon.

