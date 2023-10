"A komáromiak bárhol megállják a helyüket, sőt egyenesen diktálják a tempót" – a város legsikeresebb sportolóit díjazták (FOTÓK)

A 2022-es év legsikeresebb komáromi sportolóit díjazták kedden. Az ünnepélyes díjátadóra a komáromi Európa Hotelben került sor.

Fotók: Cséfalvay Á. András (További képekért kattints a fotóra!)

A városi képviselőtestület sport- és ifjúsági bizottsága a sportklubok javaslatai alapján választotta ki a legsikeresebb sportolókat.

Ondrej Gajdáč alpolgármester ünnepi beszédében hangsúlyozta, az élsportolók szabadidejüket is feláldozzák, hogy minél jobb eredményt érjenek el.

"Ők azok, akik képviselik klubjukat, városukat, országukat. Nagy köszönet és gratuláció illeti ezeket a sportolókat. Egy ígéretet tehetek nekik a polgármester és a városi testület nevében is: a sport a jövőben is megkapja a maximális támogatást, amit adhatunk" – húzta alá az alpolgármester.

A sport- és ifjúsági bizottság elnöke és alelnöke, Kovács Dávid és Róbert Mihalička is köszöntötte a díjazott sportolókat.

"Örömünkre szolgál, hogy évről évre fantasztikus eredményeknek örvendhetünk, és fontos kiemelni, hogy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a sportolóink a városunkat képviselik. A 2022-es év ismét roppant sikeresnek bizonyult, a bizottság a klubok ajánlását figyelembe véve sem tudta könnyen meghozni a döntést, minden egyes sportoló megérdemelné a kitüntetést"

- hangsúlyozta Kovács Dávid, és egyúttal nyomatékosította, Komárom már jóideje teljes mellszélességgel kiáll a sport és a sportolók mellett.

A sport- és ifjúsági bizottság elnöke kiemelte, nagyot léptek előre az infrastruktúra terén is az elmúlt időszakban. "A női és a férfi labdarúgó csapatunk vezeti az országos másodosztály tabelláját, a kosárlabdázók és a röplabdások is az extraliga élén tanyáznak. A kajak-kenusok pedig idén is az ország legjobbjának bizonyultak, és bár még mindig a szezon elején vagyunk, elmondható, ilyenre talán korábban sosem volt példa. Elmondhatjuk, hogy a komáromiak máshol is megállják a helyüket, sőt, egyenesen diktálják a tempót. Legyen az kempó, MMA, sakk, sporthorgászat vagy éppen erőemelés, de beszélhetnénk a sportlövőkről vagy az erősemberekről, az úszókról és számos más sportágról is, mindenhonnan érkeznek az országos, valamint a nemzetközi jó eredmények, ezekre pedig ismételten nagyon büszkék vagyunk" - fogalmazott.

A díjazottak:

A 2020-as év legjobb Komáromi sportolója Ifjusági – olimpiai sportág – csapatsport kategóriában: Kajak & kanoe klub Komárom K2 sportolói Tóth Ľudovít és Doktorík Dominik

Dominik Doktorík már 10 éve kajakozik. Junior válogatott, Tóth Ľudovíttal együtt készül a világ- és Európa-bajnokságra. Legnagyobb sikerének a világbajnoki 6. helyezést tartja. Egy napon olimpikon szeretne lenni.

Tóth Ľudovít 10 éves kora óta kajakozik. Legnagyobb eredménye a világbajnokságon szerzett 6. hely.Célja hogy világbajnok legyen, majd később olimpián indulhasson. 2022-ben a pozsonyi Zemník-tavon indultak az egyik legnagyobb kajakos eseményen - Olimpiai Reménységek 2022 versenyen, ahol a Tóth - Doktorík összeállításban K2 1000 méteren 1. helyezést értek el, K2 1000-en és K2 200 m kategóriában pedig szlovák bajnokok lettek.

A 2022-as év legjobb Komáromi sportolója Ifjusági – olimpiai sportág – egyéni kategóriában: Bugár Réka a Kajak & kanoe klub Komárom sportolója

A Komáromi Kajak & kanoe klub 18 éves tehetséges kajakosa. 2022-ben tagja volt a szlovák junior válogatottnak és a Szlovák Kupa rangsorában 2. helyezést ért el. A szlovák rövidpályás bajnokságon 4 szlovák bajnoki címet szerzett / K1-ben 200 m-en, K1-ben 500 m-en, K2-ben 200 m-en, K2-ben 500 m-en/. Kiváló eredményt ért el a Szegedi junior világbajnokságon, ahol 500 m-en K2-ben ezüstérmet nyert.

A 2022-as év legjobb Komáromi sportolói felnőtt, olimpiai sportág – csapatsport kategóriában: a Spartak UJS Komárno röplabdaklub játékosai

A komáromi röplabdázók 2022-ben ünnepelhették a szlovák bajnoki cím megszerzését, és megnyerték a Szlovák Kupát is, lényegében mindent megnyertek, amit egy klub megszerezhet a szlovák röplabda színterén. Ráadásul a klub a 2021/2022-es szezonban Komárom városát képviselte a rangos Bajnokok Ligájában. Ez a legsikeresebb szezonja volt a Spartak UJS Komárno Röplabda Klubnak , amellyel nagymértékben népszerűsítették városunkat. Az úgynevezett „duplát” egy év alatt megszerezni ritkaság, a bajnoki címet és a kupát sem minden nap nyerik el, így a 2022-es év igazán különleges volt a klub számára.

A 2022-as év legjobb Komáromi sportolója felnőtt – olimpiai sportág - egyéni sport kategóriában: Mlynarčík Peter

Peter Mlynarčík detvai származású, de a 2020/2021-es és a 2021/2022-es szezonban Komáromban játszott. Kiváló játéktudásával, gazdag tapasztalatával, igazi csapatjátékosként alkalmazkodott az új környezetéhez, és motiválta csapattársait is. Ezért is lett szlovák válogatott. A Komáromban töltött idő alatt két bajnoki címet nyert a csapatával, valamint megnyerte a Szlovák Kupát is. 2022-ben a komáromi röplabdázókkal Szlovákiában mindent megnyert, amit klubjával együtt nyerhetett, nevezetesen:

Szlovákia bajnoka röplabdában 2022-ben, férfi extraliga, 1. hely a Komárom csapatával

A 2022-es Szlovák Kupa győztese, férfi röplabda, 1. hely a Komárom csapatával

A férfi extraliga legértékesebb játékosa a 2021/2022-es szezonban

A férfi extraliga döntőjének legértékesebb játékosa (MVP) 2022-ben

A szlovák válogatott kapitánya és a 2022-es Arany Európai Liga résztvevője

A 2022-as év legjobb Komáromi sportolója ifjúsági - nem olimpiai sportág - csapatsport kategóriában: Slovenská federácia Kempo – Szayka Kempo - dojo

A szlovák KEMPO szövetség 1998 óta foglalkozik gyerekek edzésével Szayka Róbert edző, 6. danos mester irányításával. Irányítása alatt a fiatalok fokozatosan értek el kiemelkedő eredményeket. 2022-ben megszerezték: Bicske Kupa Nemzetközi Kempo Bajnokság - bronzérem, KEMPO EURÓPAI BAJNOKSÁG Törökország, Antalya - bronzérem, az UWSKF KEMPO Budapest Világkupán - ezüstérem.

A 2022-as év legjobb Komáromi sportolója ifjúsági - nem olimpiai sportág - egyéni sport kategóriában: Szayka Hanna Sára – Slovenská federácia Kempo

4 évesen került a KEMPO harcművészethez. Másodfokú narancssárga öv birtokosa. Az Eötvös utcai Általános Iskola 3. osztályába jár. A Szlovák Kempo szövetség válogatott tagja. Az edzője Szayka Róbert. Az antalyai IFK KEMPO világbajnokságon 3x 1. helyezést, 1x ezüstöt szerzett a Kempo Budapesti Világkupán pedig 2x 1. helyezést, 1x ezüstöt szerzett.

A 2022-as év legjobb Komáromi sportolója felnőtt - nem olimpiai sportág - csapatsport kategóriában: Slovenská federácia Kempo – Szayka Kempo Dojo Komárno

A Szlovák Kempo Szövetség 1995 ben alakult, majd 1996 ban lett hivatalosan bejegyezve. A komáromi Szayka Róbert és a tatabányai Weiszengruber János alapította. A felnőtt edzések 1995 től es a gyermek edzések pedig 1998 tól indultak. Több Világ-, Európa- és Nemzetközi Bajnokot neveltek ki. Az edzéseket Szayka Róbert, 6.danos mester tartja. A 2022 csapat eredményei: Bicske Kupa Nemzetközi Kempo Bajnokság - csapat bronzérem, KEMPO EURÓPAI BAJNOKSÁG Törökország, Antalya, csapat bronzérmet szereztek. Az UWSKF KEMPO Budapest Világkupán csapata ezüstérmet szerzett.

A 2022-as év legjobb Komáromi sportolója felnőtt - nem olimpiai sportág - egyéni sport kategóriában: Szalai Lajos

Szalai Lajos komáromi származású. Nagybátyja, Karol Zsapka kezdeményezésére - aki ekkor már szlovák válogatott és a komáromi Royal Sportlövőklub tagja volt – lett aktív tagja a klubnak. Edzői felügyeletével kezdte el a sportlövészetet a történelmi fegyverek puska szakágaban. A sportszeretet és a kitartás meghozta első nemzetközi sikerét a portugáliai Európa-bajnokságon, ahol a Szlovákia képviseletében ezüstérmet szerzett. Ettől az évtől kezdve szlovák válogatottként részt vett világ-, Európa- és más nemzetközi bajnokságokon. 2022-ig további ezüstérmet szerzett az említett világversenyeken. 2013 óta Szlovákia többszörös bajnoka különböző puskakategóriákban. Szlovákia rekordja a következő szakágakban:

Polgári ütős puska - 50m, álló

Katonai ütős puska - 50m, álló

Kanóc puska - 50m, álló

Kanóc puska - 50 m , guggolás

Katonai ütős puska - 100 m , fekve

- Szlovák Köztársaság Nemzetközi Bajnokság történelmi fegyverekből lövészetben 2022, Gajary 2022.08.5-7, Vetterli R - polgári ütőpuska replika - 50 m - álló, 1. hely

- SR Nemzetközi Bajnokság történelmi fegyverekkel lövészetben 2022, Gajary 5-7.2022, Tanegashima R - kanóc puska replika - 50 m 1. hely

- M.L.A.I.C. Világbajnokság 2022 2022. augusztus 13-20. Pforzheim – Németország (világbajnokság), Pforzheim - polgári ütőpuska - 50 m - álló - csapat, 2. hely

- M.L.A.I.C. Világbajnokság 2022 2022. augusztus 13-20. Pforzheim – Németország (világbajnokság), Enfield - katonai ütőpuska - 50 m - álló - csapat, 2. hely

A 2022-as év legjobb Komáromi sportolója senior – veterán sport kategóriában: Hrabovsky Patrik

Patrik Hrabovsky a harcművészettel 33 éves korában kezdett foglalkozni. Minden edzőtáborban részt vett, edzést soha nem hagyott ki, és ha ideje engedte, Magyarországra is járt edzeni. Ez pedig azt eredményezte, hogy 2022-ben a törökországi Antalyában rendezett KEMPO világbajnokságon 1 arany-, 1 ezüst- és 3 bronzérmet nyert. Jelenleg a kék öv büszke birtokosa, többszörös Európa és világbajnok. Tagja a Szlovák Kempo Szövetségnek. Tanára Szayka Róbert.

2022 legjobb komáromi edzője: Tarr Juraj

Juraj Tarr az egyik legsikeresebb szlovák gyorsasági kajakos. 2008-ban Pekingből és a 2016-os Rio de Janeiró-i olimpiáról kétszeres olimpiai ezüstérmes, négyszeres világbajnok, világ- és Európa-bajnoki érmes. Aktív sporttevékenységét 2019-ben fejezte be. Edzői pozícióban maradt a "komáromi anyahajóban" - a Kajak & Kanoe klubban. Gazdag aktív pályafutása során szerzett tapasztalatait továbbadja a junioroknak - a komáromi gyorsasági kajakosok fiatal feltörekvő generációjának. Tanácsokat ad nekik a sportedzésekben, motiválja őket a felelősségteljes és szakszerű felkészülésben. Remek teljesítményekkel köszönik meg neki munkáját. Szlovákiában a legjobbak között vannak, és kezdenek érvényesülni nemzetközi szinten is. 2022-ben neveltjei sikeresen képviselték Szlovákiát a junior Európa-bajnokságon és a junior világbajnokságon.

Komárom város 2022-es sportszemélyisége: Knihár Michal

Az 1980-as években a Spartak Komárno úszóegyesület megalapításával újította meg a komáromi úszótevékenységet. Tanítványai 1990-ig számos szlovák bajnoki címet szereztek, 1990-től 1996-ig úszóedzőként dolgozott Ausztriában. 2006-ban külföldről hazatérve a Delta Komárno Úszóklubban folytatta edzői munkáját, és ismét sok kiváló úszót képezett ki. Irányítása alatt értékes érmeket és címeket szereztek a sportolók Szlovákiában. Szlovák válogatottak lettek : Maitz Miklós, Marian Dragúň, Bielik Kevin, Kušík Alex, Miriama Szászová lettek. Úszósikereivel Európa számos pontján képviselte Komáromot. Tanítványai 14 úszóversenyen vettek részt Szlovákiában, Magyarországon, Ausztriában és Csehországban. 2022-ben Miriama Szászová bekerült a szlovák ifjúsági úszóválogatottba. Irányítása alatt a Delta Club Komárno úszói 2022-ben hazai és külföldi versenyeken 57-szer arany-, 18-szor ezüst-, 26-szor bronzérmet szereztek korosztályos, nyílt, junior, fiatalabb tanulók versenyén.

A komáromi sport fejlődéséért kategória díjazottja 2022-ben: Ladislav Ódor

Ladislav Ódor 2016 óta foglalkozik gyerekek edzésével. Ez a mini kajak kategória, ahol 8-12 éves korig indulnak versenyzők. A szlovák bajnokságon 6 érmet szereztek, ebből 2x arany, 3x ezüst, 1x bronz. A Szlovák Kupában szereplő futamokon összesen 86 érmet szereztek neveltjei, ebből 46x arany, 18x ezüst, 22x bronz.

Komárom város legjobb sportolója 2022-ben - olyan sportoló, aki nem komáromi klubban tevékenykedik, de állandó lakhelye Komáromban van: Adam Botek

Botek Ádám a komáromi gyorsasági kajak növendéke, a Rendőrségi Sportközpont tagja, szlovák válogatott a gyorsasági kajakban. A gyorsasági kajak Mekkájában – Komáromban – született. Kiskorától kezdve több sportággal is foglalkozott, de végül 10 évesen a kajakozás mellett döntött. A kajakozás alapjait a Kristína Medovčíkovától kapta. 18 évesen Likér Péter vette át az irányitását. Nagyon igényes edzőként nagy lehetőségeket látott benne, és arra koncentrált, hogy evezési technikájának fejlesztésével növelje természetes erejét és hatalmas állóképességét. A tehetséges és szorgalmas versenyző gyorsan meggyőződött arról, hogy a szigorú fegyelem és a keményebb rendszer meghozza gyümölcsét a vízen. 2022-ben a müncheni Európa bajnokságon ezüstérmet szerzett 500 méteres K4-ben Baláž, Myšák és Zalka társaságában, K2-ben pedig Vlčekkel azonos pályán hetedik lett.



