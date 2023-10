Néhány napra visszatér a nyár, történelmi rekordokat dönthet a hőmérséklet

Az év jelenlegi időszakához képest az elkövetkező napokban rendkívül kellemes időben lehet részünk. Meleg levegő áramlik térségünkbe, aminek köszönhetően már-már nyári értékek felé közelíthet a hőmérő higanyszála – írja az imeteo.sk.

Fotó: TASR/AP

A meteorológusok szerint az elkövetkező napokban stabilan derűs, napos idő várható Európának szinte egész déli részén, így Szlovákiában is. Emellett rendkívül meleg levegő áramlik majd térségünkbe, aminek köszönhetően szokatlanul magas hőmérsékletre számíthatunk. A szakértők szerint az év ezen időszakára jellemző időjáráshoz képest akár 10 Celsius-fokkal melegebb időre van kilátás, és nagy valószínűséggel melegrekordok dőlhetnek meg.

Mindezt már szerdán is megtapasztalhatjuk. A hajnali órákban még a felhőké volt a főszerep, de miután azok továbbálltak, a hőmérő higanyszála is felfelé kezdett kúszni. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 24 Celsius-fok között alakulhat, az ország déli részén viszont akár 25 fok is lehet.

Csütörtökön 19 és 25 fok közötti nappali maximumokat jósolnak, ám a meteorológusok szerint az ország melegebb régióiban még ennél melegebb is lehet. A nyárias időjárás egész szombatig tart, vasárnap pedig jelentősebb lehűlés érkezhet.



(imeteo.sk)