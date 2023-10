LÉNYEG: Nem lesz köszönet az új kormányban, ha beigazolódnak a legbarnább jóslatok

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

A nagy visszatérő (Fotó: TASR)

Hát jó, akkor ennyi volt, most már a legoptimistább hírfogyasztó is abbahagyhatja a reménykedést: nem lesz négypárti, ficótlan kormányunk, hiszen Peter Pellegrini szerdán végleg bedobta a törölközőt.

Pellegrini kihagyott lehetősége

Persze, ez már kedden is világos volt, ma azonban már papírra is vetették a hárompárti nyilatkozatot, amely arról szól, hogy hamarosan a Smer, a Hlas és az SNS alakít kormányt Szlovákiában.

A Smer-SD elnöke történelmi lehetőséget hagyott ki. Úgy írhatta volna be magát Szlovákia történetébe, mint aki annak ellenére menti meg az országot a negyedik Fico-kormánytól, hogy annó maga is a Smerben kezdte pályafutását. Arcvesztés nélkül tetszeleghetett volna a reformpárti, emberközeli, előremutató, modern, szinte progresszív szociáldemokrata politikus képében, aki komolyan gondolta három évvel ezelőtti döntését, hogy nem akar közösködni a Smerrel. Most mégis kormányra segítette őket.

Pedig Šimečkáék még a miniszterelnöki pozícióról is lemondtak volna, csak hogy megakadályozzák Fico visszatértét, Pelle azonban nem kért a kormányfői posztból még akkor sem, ha a négyes koalícióban ő diktálhatott volna a többieknek. Kérdés persze, meddig. Az SaS és a KDH ugyanis aligha tűrte volna sokáig a Hlas elnökének kiskirálykodását.

Így azonban nem szakadt Pellegrini nyakába az ország irányításának gondja, ő majd jól el lesz a parlament elnöki székében, amíg a többiek – főleg persze Ficóék, mert a Danko-féle csipet csapattól aligha várható el érdemi munka – szóval, amíg Ficóék teszik, amit tenniük kell. És lesz mit csinálniuk, hiszen a teendőik nem merülnek majd ki abban, hogy teljes erőbedobással igyekezzenek leállítani a smeres potentátok elleni rendőrségi eljárásokat: az ország gazdaságának gatyába rázása vár rájuk.

Taraba mint miniszter?!

Szerdára tehát kiderült, mi az a visszautasíthatatlan ajánlat, amelyre Pellegrini nem tudott nemet mondani: a Hlasnak eggyel több miniszteri posztja lesz, mint a Smernek. Hát, ez valóban hatalmas dolog, ezúton is gratulálunk.

A szlovák nemzetieknek viszont be kell érniük három minisztériummal, ezek közül az egyik tárca csak jövőre kezd el működni. Nem árulták el ugyan, melyik területet felügyeli majd az államapparátus karcsúsítása jegyében kialakítandó új minisztérium, Andrej Danko pártelnök azonban még a választások előtt arról nyilatkozott, hogy külön minisztériumot szeretne az idegenforgalom számára. Valószínűleg ennek örülhet majd az oroszbarát százados.

Ennél jóval rémísztőbb, hogy az előzetesen kiszivárgott miniszteri névsorban ott díszeleg Tomáš Taraba neve, méghozzá a kulturális tárca várományosaként. Ennél kulturálatlanabb húzása aligha lehetne egy alakulófélben lévő koalícónak: Tarabának egy sötét sarokban kellene megát meghúznia, nem pedig miniszteri bársonyszék után ácsingóznia. Ő az az ex-kotlebás, kisebbségellenes, szalonfasiszta, és covidtagadó képviselő, aki kigúnyolta Zuzana Čaputová lányát, aki Gyimesivel együtt be akarta tiltani a szivárványos zászló használatát középületeken, aki együtt üzletelt a Mr. X-ként emlegetett hírhedt vállalkozóval, a rendőrség által keresett Peter Koščcsal, és még sokáig rajzolhatnánk a barna kölönböző árnyalataival Taraba „úr” portréját. Egyelőre azonban reménykedjünk, hogy mindez csak pletyka.

Hamran nem várja meg a leváltását

Az viszont tény, hogy Hamran István országos rendőrfőkapitány bedobja a törölközőt, vagy kissé finomabban fogalmazva: leteszi a lantot. Távozik posztjáról, még mielőtt kiebrudalnák onnan. A rendőrfőnök már korábban jelezte, hogy ha a Smer vezeti majd az új kormányt, akkor lemond pozíciójáról. Most ezt erősítette meg.

Robert Fico már a választások másnapján közölte, hogy meneszti az országos rendőrfőkapitányt, és a speciális ügyészt is le akarja váltani. Peter Pellegrini pedig még nyáron kijelentette, hogy Hamrannak mennie kell.

És hogy miért ez a hatalmas ellenszenv a rendőrség első emberével szemben? Ezt nem nehéz kitalálni: hála az ő munkájának, a Smer és a Hlas emberei közül több tucatnyian máris jogerős börtönbüntetésüket töltik, és Hamran irányítása alatt a rendőrség további visszaélések, csalások, korrupciós bűntettek ügyében nyomoz. Az új kormány megalakulása után az egyik leginkább égető kérdés éppen az lesz, folytatódhat-e a bíróságok, az igazságszolgáltatás, az ügyészség és általában a közélet megtisztítása.

Erre a mai nap után egyre kevesebb az esély.

Juhász László