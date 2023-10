Órákon belül elfogy az üzemanyag a Gázai övezetben

A Gázai övezetben jelenleg még van üzemanyag, amellyel a többi között a kórházak aggregátorait is működtetik, de pár órán belül el fog fogyni - figyelmeztetett csütörtökön Genfben a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC).

Fotó: TASR/AP - Leo Correa

"Úgy tudjuk, egyelőre még van üzemanyag, hogy működjenek az áramtermelő berendezések, például a kórházakban, de valószínűleg már csak pár órára elegendő" - magyarázta Fabrizio Carboni, az ICRC közel-keleti területi igazgatója.

Carboni tudatta, hogy a jelenleg az övezetben lévő készleteik nem tartanak már ki sokáig, és ezért nagyon fontos volna, hogy további eszközöket tudjanak bejuttatni a Gázai övezetbe.

"Vannak még készletek, üzemanyag, klór, egészségügyi eszközök, de az ott lévő készletekkel nem fogjuk tudni nagyon sokáig támogatni a lakosságot. Ezért kell, hogy további készleteket tudjunk bejuttatni" - fejtette ki az ICRC regionális vezetője.

A Gázai övezetet uraló Hamász iszlamista terrorszervezet fegyveresei múlt szombaton meglepetésszerű támadást indítottak Izrael ellen, betörtek a zsidó állam déli részébe, ahol mintegy 1300 embert megöltek, a sebesültek száma mintegy 3000, és további körülbelül 150 embert elraboltak és túszként tartanak fogva. A gázai egészségügyi minisztérium arról tájékoztatott, hogy az övezetben indított izraeli műveletek halálos áldozatainak száma átlépte az 1300-at, a sebesülteké pedig az 6000-et.

Az izraeli kormány a Gázai övezettel szomszédos izraeli települések elleni szombati brutális terrortámadás után jelentette be, hogy tovább szigorítja az övezet blokádját, és sem villanyáramot, sem élelmiszert, sem üzemanyagot nem enged be az övezetbe, és a vízellátást is leállítják.

Jiszráel Kac energia- és infrastruktúraügyi miniszter csütörtökön az X-en azt írta, hogy ez mindaddig így marad, amíg a Gázába hurcolt izraeliek haza nem térhetnek.



MTI