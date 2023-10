A NASA bemutatta a Földre visszatért aszteroidamintát (FOTÓ)

A houstoni Johnson Űrközpontban tartott bemutatón tudósok és az amerikai űrhivatal (NASA) vezetői vettek részt.

A fekete por és kőzetdarabok a szénben gazdag Bennu kisbolygóról származnak, amely a Földtől mintegy 96 millió kilométerre van. A NASA Osiris-Rex űrszondája három évvel ezelőtt gyűjtötte be a mintákat, majd visszatérve egy kapszulába zárva dobta le a mintákat a Földre, miközben elhaladt mellettünk.

More carbon than expected and an abundance of water were found in the 4.5-billion-year-old asteroid sample returned to Earth by #OSIRISREx. The two combined could mean that the building blocks for life on Earth might be locked in these rocks: https://t.co/IY6QfXXqeT pic.twitter.com/olxjDQG6bm