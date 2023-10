„Szeretik a világ dolgait megbeszélni egy kávé mellett” – lerántjuk a leplet a dunaszerdahelyiek kávézási szokásairól (FOTÓK)

Bár az aktív éjszakai élet nem a legjellemzőbb Dunaszerdahelyre, a nappali viszont annál inkább. Nagyon elterjedt a kávézókban ücsörgés kellemes hangulata, a munkaügyekkel kapcsolatos találkák lebonyolítása, na meg a sokadik randin történő kávé kortyolása közbeni szempilla-rebegtetések. Szabó Rudi, a Vespresso Korzó tulajdonosa elárulja, mi a különbség a szemes kávé, valamint az őrölt kávé között, valamint lerántja a leplet a dunaszerdahelyiek kávézási szokásairól.

Fotók: Cséfalvay Á. András (További képekért kattints a fotóra!)

Mi jellemző a dunaszerdahelyi kávézási kultúrára?

Mindenképpen azt mondanám, hogy a dunaszerdahelyiek nagyon szívesen fogyasztják a kávét és valóban szeretik a világ dolgait megbeszélni egy kávézás keretein belül. Úgy látom, hogy nálunk a kávézás kultúrája is szépen fejlődik, hiszen egyre több kávézóból lehet választani, de magát a kávét is egyre több helyen lehet megvásárolni. A minőségi kávé szempontjából viszont még van hová fejlődni, ennek szeretnénk a példamutatói lenni. Próbáljuk mindig valami újdonsággal bővíteni a kínálatunkat, viszont mindenkire rábízzuk döntést, hogy végül milyen kávéra is esik a választása.

Mi az, amit kevesen tudnak a kávéról?

Sokak számára meglepő lehet, hogy a legnagyobb kávéfogyasztók nem az olaszok, hanem az észak-európai ország, pontosabban Finnország, illetve Norvégia. Náluk inkább filteres kávét fogyasztanak, amibe nagyobb mennyiségű kávé kerül, azért náluk több kávé is fogy. Nagyon kevesen gondolnák, hogy a finnek az olaszok előtt járnak az eladott kávé mennyiségében. A kávé történetének már a legeleje is nagyon érdekes, hiszen teljesen véletlenül fedezték fel. A kávészemeket megették a kecskék és az emberek látták a hatását, hogy az állatok mennyire felpörögtek tőle. Utána kezdtek vele kísérletezni.

Mi a különbség a szemes kávé és az őrölt kávé minősége között?

A szemes kávé jobb választás, mint a darált kávé, mivel az előállítása során sokkal kevesebbet érintkezik levegővel, ezáltal kevesebb az esély arra, hogy az aromák kiszellőzzenek belőle. Az őrölt kávé feldolgozott kávészemekből áll, amik nagyon gyorsan kezdik elveszíteni a minőségüket. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a felbontás után 15 perc elteltével már kezdi elveszíteni a minőségét, emiatt is szoktam inkább a szemes kávét ajánlani otthonra is. Az lenne a legideálisabb, ha nem darálnák le az összeset, hanem csak amennyit elfogyasztanak. Ebből is inkább a kisebb csomagolásokat szoktuk ajánlani, hogy a kávé a lehető legkevesebbet veszítsen a minőségéből. A szavatossági ideje kb. fél év, bár utána sem lesz baja, tehát nem lesz rögtön avas, vagy penészes, viszont akkor már nem lehet garantálni azt a minőséget.

Mi minden szerepel a leggyakoribb rendelések között?

A presszó és a hosszú kávé a leggyakoribb, de sokak kedvence a cappuccino és a latte is. Nyáron is megvannak a jegeskávék különböző változatai, amik nagyon népszerűek szoktak lenni. Már néhány éve elterjedt az espresso tonic is, de a környéken még sokak számára újdonságnak számít. Mindenesetre azt mondanám, hogy az emberek érdeklődően kipróbálják az újdonságokat, és tanulják is az új típusú italokat.

Az új trendek befolyásolják az emberek választását?

A tapasztalataim alapján azt tudnám mondani, hogy konkrétan a növényi tejeket az emberek többsége kényszerből válassza, mivel nagyon gyakoriak a különböző intoleranciák, de vannak, akik csak simán érdeklődnek más alternatívák iránt is, ezért kipróbálják a növényi tejet. A szirupok is egyre népszerűbbek, de inkább az édesszájúak körében. Az általunk kínált új fajta kávékkal kapcsolatban is megoszlóak a vélemények, valakik kimondottan szeretik kipróbálni az új ízeket, valakik pedig inkább ragaszkodnak a hagyományoshoz.

A vendégek inkább magukkal viszik a kávét, vagy leülnek, hogy elfogyasszák a kávézóban?

Ez nagyon időszakos dolog, általában reggel mindenki siet, inkább elviszik magukkal a kávét. A napközbeni időszak meg már sokkal üldögélősebb. Szerintem ez idővel sokat változott, hiszen az emberek egyre gyakrabban ülnek le kávézni egy kávézóba.



(Bokros Bianka)