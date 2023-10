II. labdarúgóliga, 12. forduló: A komáromiak Púchovban az őszi elsőségért, sikerszériájuk folytatásáért küzdenek

Ezúttal is péntektől vasárnapig csatáznak a csapatok a pontokért a honi második vonalban.

A forduló slágere szombaton Púchovban zajlik, ezen a trónkövetelő Púchov a komáromiak skalpját szeretné begyűjteni. A listavezető Radványi-legénység célja a remekbe szabott őszi veretlenségi széria folytatása, a további három pont begyűjtése, ideális esetben hatpontos előnyének növelése. A hazaiak erejét az is bizonyítja, hogy ősszel hét bajnoki összecsapáson nem rezdült a hálójuk.

A somorjaiak bajnokija, az FK Pohronie elleni összecsapás, melyet eredetileg vasárnap délelőtt a Pomléban rendeztek volna meg, elmarad. Az időpontváltozást az ellenfél kezdeményezte, nevezetesen két válogatott játékosa hiánya miatt, ami összhangban van a versenyszabályokkal. A 12. forduló somorjai mérkőzésének új időpontja november 15.

A 12. forduló műsora: Október 13. (péntek): 17.00: Spartak Myjava–Slovan Bratislava B (jv.: Greško). Október 14. (szombat) 13.00: Slavoj Trebišov–Tatran Prešov (Malárik). 15.00: MŠK Púchov–KFC Komárom (Vaňo), MFK Dolný Kubín–FK Spišská Nová Ves (Ďurčo), FK Humenné–OFK Malženice (Kolofík), MŠK Považská Bystrica–MŠK Žilina B (Čiernik). Október 15. (vasárnap): 10.30: FC Petržalka–Tatran Liptovský Mikuláš (D. Mano) Elmarad: FC STK 1914 Somorja–FK Pohronie (pótlás: november 15.)

