A rövidnadrág mehet a szekrény mélyére, a gatyákat viszont érdemes felkötni a Csallóközben

A szombati nappal lezárult a nyárias időjárás, a Skandinávia fölött örvénylő ciklon hidegfrontja ugyanis hozzánk is megérkezik, s meghozza az igazi őszi időjárást.

Fotó: TASR - illusztráció

Ahogy az a múlt heti előrejelzések alapján várható volt, a hét eleji hűvösebb időjárást követően csütörtöktől a magyarlakta vidékek legnagyobb részén újra 20-26°C-ig melegedett a levegő hőmérséklete a délutáni órákra. Számottevő csapadék a héten nem hullott.



Időjárási frontok, légköri képződmények október 14-én, 14 órakor, SHMÚ

Hétfő délután Szilicén (Rozsnyói járás) csak 5°C, Rimaszombatban 8°C volt a napi maximum, de Szomotorban (Tőketerebesi járás) aznap a reggeli 0°C-ról is csak 10°C körül alakult a napi csúcs.

A középső és keleti régiókban egészen csütörtökig kellett várni a 20°C-ot meghaladó hőmérsékletekre (Szilicén péntekig), ezzel ellentétben Bősön már kedden is 20.5°C mért az SHMÚ.





A hőmérséklet alakulása 2023. október 8-14. között a muzslai, rimaszombati és szomotori meteorológiai állomáson (SHMÚ)

Péntek (október 13.) délután a szenci járásbeli Királyfán volt a legmelegebb, ahol 28.1°C-ot mért az SHMÚ helyi automatája (ott a mérések kezdete óta, azaz 1961 óta nem mértek ilyen meleget a második őszi hónapban), de az érsekújvári járásbeli Muzslán is 27.2°C volt! Kellemes időjárás fogadta tehát a 475. párkányi Simon-Júda vásárra kilátogatókat, árusokat.

Megjegyzendő, hogy Ógyallán a valaha mért októberi legmagasabb hőmérsékleti érték 28.9°C, amit 2009. október 8-án regisztráltak.

Mire számíthatunk az elkövetkező napokban?

Szlovákia délnyugati részén már szombat délután megkezdődött a felhőzet megnövekedése. Éjszaka élénk széllökésekkel érkezett meg a hidegfront, ezúttal csapadékra is számíthattunk.

Vasárnap délután már csak 11-15°C-ra melegszik fel a levegő, Rozsnyó környékén lesz a hűvösebb.



A várható hőmérséklet vasárnap délután az ICON-EU modell alapján, forrás: windy.com

A csapadéktevékenység várhatóan előbb nyugaton, majd délelőtt már keleten is megszűnik, azonban Szepsi tágabb térségében még a délutáni-esti órákban is várható akár kiadósabb csapadékkal járó eső, záporeső is. Néhány záport adó góc a nyugati területeken is átroboghat a délután-este folyamán.



A hétfő 0 óráig várható összcsapadék az ECMWF modell alapján. Szerinte Rozsnyó-Kassa térségében hullhat a legtöbb csapadék.Forrás: meteologix.com

Az északnyugati, északi irányú szelet napközben is élénk, erős lökések kísérhetik, Tornalja tágabb környezetében azonban várhatóan mérsékelt marad a légmozgás.



A várható széllökések vasárnap napközben az ICON-EU modell alapján. Windy.com

Nem lesz melegünk jövő héten

Az előttünk álló héten hűvös lesz a levegő Szlovákia déli részén is. A napi maximum-hőmérsékletek mindössze 8-15°C körül alakulnak, jellemzően a Gömör-Szepesi-érchegység környezetében lesz a leghidegebb, a Csallóközben pedig a legmelegebb.

Reggelente a legtöbb dél-szlovákiai területen -3°C és + 6°C közé csökken a levegő hőmérséklete. A legalacsonyabb értékek a középső országrészben, és azon belül is kifejezetten a völgyekben várhatók. Fagypont körüli hőmérsékletekre és talajmenti fagyra a síkságokon is számíthatunk.

Csapadék a jelenlegi kilátások alapján leghamarabb szerda estétől alakulhat ki, és vasárnapig több hullámban is készülhetünk akár kiadós mennyiségű esőre, a magasabban fekvő területeken havas eső, havazás valószínű. Az időjárási helyzet elég bizonytalan, kövessük nyomon a friss előrejelzéseket a hét folyamán.



A hétfő reggel Budapest fölött hullámzó rétegfelhőzet. (A szerző felvétele)

(Henzel Dániel)