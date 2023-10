Fico a miniszterei nevét nem árulta el, de adott egy jó tanácsot: Ne tolja le a gatyáját, amíg a gázlóhoz nem ért!

Miniszterelnöki poszt és hat minisztérium a Smernek, hét a Hlasnak és három az SNS-nek, plusz a parlament elnökét is a Hlas adja. Andrej Danko várhatóan megelégszik a parlament egyik alelnöki pozíciójával. A pártelnökök ma (hétfő) aláírták a koalíciós szerződést, a kormányprogramot szerintük november 17-ig elfogadhatja a parlament. Egy alelnöki posztot kap az ellenzék is a parlamentben, a nyitóülést már jövő hét elején megtarhatják, mert Fico október 26-án mát kormányfőként utazna Brüsszelbe.

Fotó: TASR

A Smer, a Hlas és az SNS elnökei ma aláírták a koalíciós szerződést, amely a múlt héten elfogadott Egyetértési memorandumhoz képest pontosabban szabályozza az államigazgatási posztok elosztását. Meghatározza, hogy melyik minisztériumba melyik párt nevez minisztert, és elosztja az államtitkári posztokat is. Zuzana Čaputová köztársasági elnök ma bejelentette, hogy a koalíciós szerződés aláírásával Robert Fico teljesítette a kormányalakítási megbízás feltételét, vagyis időben összeállította a koalíciót.

A legtöbb minisztérium „tiszta” lesz vagyis az a a párt adja az államtitkárt, aki a minisztert is. A kivétel a védelmi minisztérium, amit smeres miniszter mellett egy smeres és egy SNS-es államtitkár irányít majd. Hasonlóan működik majd a mezőgazdasági minisztérium is, ahol a smeres miniszter mellett lesz egy smeres és egy SNS-es államtitkár is.

Egy ideig „osztott” lesz az oktatási minisztérium is, amely a hlasos miniszter és államtitkár mellett januárig kap egy – sportért felelős – SNS-es államtitkárt is. Ebből az államtitkárságból hozzák majd létre januártól az idegenforgalmi és sportminisztériumot.

A szociális ügyi minisztérium a Hlasé lesz, de egy államtitkári posztot kap itt az SNS is. A környezetvédelmi minisztériumba a Smer kért belelátást, az SNS-es miniszter mellett ugyanis az egyik államtitkárt Ficóék nevezhetik. A kormánynak három alelnöke lesz, mindhárom pártból egy-egy.

A Smer elnöke a miniszterjelöltek listáját várhatóan már a héten elviszi Zuzana Čaputovának, akivel egyeztetni is akar a nevekről.

„A pártok testületeinek döntése után, ha kész lesz a miniszterjelöltek listája, előbb informálisan, majd formálisan is felkeresem a köztársasági elnököt” – mondta Fico.

Jövő héten Fico már miniszterelnök lenne

A parlament alakuló ülését már jövő hét elején összehívhatják.

„Szeretnénk, ha a jövő héten összeülhetne a parlament, hogy az uniós csúcstalálkozón már az új kormány képviselhetné az országot” – jelentette ki Fico.

A parlament első ülésén választanák meg a tisztségviselőket is, elsőképpen a házelnököt. Erre a posztra a Hlas jelölhet embert, vagyis ez a pozíció Peter Pellegrini pártelnöké lesz. De mindhárom koalíciós pártnak jut egy alelnöki poszt is. Egy alelnököt jelölhet az ellenzék is. „Nem fogunk válogatni, akit jelölnek, azt megválasztjuk” – ígérte Robert Fico. Az ellenzék jelöltheti majd az ellenőrző bizottságok elnökeit, a bizottságok többségének azonban koalíciós elnöke és koalíciós többsége lesz.

A miniszterjelöltek neve várhatóan csak holnap derül ki

A lehetséges miniszterekről nem sokat árultak el a pártelnökök. „A Hlas által kapott minisztériumok élére hozzáértő miniszterek kerülnek” – jelentette ki Peter Pellegrini pártelnök. A párt jelöltjeiről ma este vagy legkésőbb holnap reggel tájékoztatja előbb Robert Ficót, majd a nyilvánosságot is a Hlas elnöke.

Robert Fico újabb két „közmondással” kedveskedett a nyilvánosságnak, amikor arról kérdezték, hogy mit fog tenni, ha a köztársasági elnöknek esetleg nem tetszenek majd a jelöltjei.

„Azon, hogy hogyan menjünk át a hídon, akkor gondolkodunk majd, ha odaértünk. Vagy egy még szebb: soha ne tolja le a gatyáját, ha még nincs a gázlónál” – bölcselkedett Fico.

A programnyilatkozartról még nem sokat árult el Fico, de szerinte nehéz helyzetben lesz az új kormány.

"Nagyon világosan el akarom mondani, hogy az államháztartás még sohasem volt olyan rossz állapotban, mint most, mert a helyzetet az előző kormány nem tudta kezelni a helyzetet" - vádolta elődeit Fico.

A konszolidációt azonban csak olyan tempóban képzeli el, hogy az ne veszélyeztesse a szociális jutatásokat és a befektetéseket. Korábban arról beszélt, hogy az államháztartás hiányát csak évi 0,5 százalékponttal csökkentené, gazdaségi elemzők szerint azonban ez nagyon lassú csökkentés lenne.A kormányprogramot legkésőbb november 17-ig el szeretnék fogadtatni a parlamentben.

Jöhet a lengyel minta?

Fico megerősítette, hogy az ország külpolitikája nem változik.

„A NATO és az Európai Unióban és a NATO-ban való tagságunkon alapul majd, de a nemzetállami érdekek határozott képviselete mellett” – jelentette ki a Smer elnöke azzal, hogy a külügyminisztérium nem „idegen érdekek képviselője lesz”.

Az SNS szintén csak ezután dönt a miniszterjelöltekről, de Andrej Dankót nyugtalanítja, hogy a lehetséges jelöltjeit támadja a sajtó. „Jogunk van azt jelölni, akit akarunk” – mondta az SNS elnöke. A párt két lehetséges miniszterének neve is nagy vihart kavart, Tomáš Taraba maga cáfolta, hogy igényt tartana a kulturális miniszteri posztra, Rudolf Huliak ellen pedig – akinek a neve a környezetvédelmi tárcával kapcsolatban merült fel – a természetvédők tiltakoztak. Taraba kinevezése ellen a kultúra ismert szereplői emelték fel szavukat, sokan aláírták a kinevezése ellen kezdeményezett petíciót is. Ezzel szemben megvédte Tarabát, aki 2020-ban még a fasiszta ĽSNS listáján indult, Gyimesi György, a Szövetség volt képviselőjelöltje.

A Smer elnöke kijelentette, hogy semmiképpen sem veszik majd figyelembe a miniszterjelöltek kiválasztásánál az egyes érintettek vagy szervezeteik kifogását.

„Kijelenthetem, hogy ebben az országban véget ért a civilszervezetek kormányzásának korszaka” – mondta Fico.

Azt azonban megerősítette, hogy az előző kormányok által elfogadott helyreállítási terv nem fog változni, viszont az uniós támogatásokból több juthat majd a régiókba.

„Nem akarom azt mondani, hogy lengyel mintára, de Lengyelország jó példa lehet az uniós források kimerítésére” – mondta Smer elnöke.

Az uniós támogatásokat Lengyelország nagyon hatkonyan használja fel, a nagy részükről a régiókban döntenek, amit Balík Péter jelenlegi régiófejlesztési miniszter is megfelelő példának tart.

- lpj -