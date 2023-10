Saját fia szeme láttára lőtt meg többször egy férfit a fickó, a bíróság előtt a némát játszotta

Vizsgálati fogságba helyezik azt a 33 éves férfit, aki egy sörétesre átalakított gázpisztollyal adott le több lövést egy 48 éves férfire egy érsekújvári kocsmában.

Az eset szombaton délután történt. Martin előbb kést rántott egy 48 éves férfire a kocsma teraszán, majd hazament a sörétesre alakított gázpisztolyáért. A férfi magával vitte négyéves kisfiát is, aki szemtanúja volt annak, ahogy apja több lövést is leadott a másik férfire a kocsmánál. Az áldozatot hat lövés érte, többek közt az arcán is.

A történtek után kórházba szállították, az elkövetőt pedig otthonában vették őrizetbe. Két éjszakát töltött a rendőrségi cellában, hétfőn délután pedig a Komáromi Járásbíróságra szállították.

Martin sem a rendőröknek, sem a bíró előtt nem volt hajlandó nyilatkozni a történtekről. Így tehát továbbra sem tudni, hogy mi volt a támadás indítéka. A bíróság végül elrendelte a vizsgálati fogságba helyezését.



