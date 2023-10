LÉNYEG: Čaputováék dörzsölik a szemüket, nem hiszik el, hogy Fico kivel akar kormányozni

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Facebook

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Kedden késő délután Zuzana Čaputová már tisztában lehetett azzal, hogy Robert Fico az új kormányában kikkel szeretne együtt dolgozni. A Smer vezetője ugyanis a politikai partnereivel együttműködve összeállított egy névsort és azzal beállított az elnöki palotába. Az államfő irodája meg már jelezte, hogy ismerkednek a nevekkel és aztán majd később véleményezik azt.

Most tartunk ott a két héttel ezelőtti választások után, hogy tudjuk, a Hlas jóvoltából a Smer az SNS-szel és Peter Pellegriniékkel alakíthat kabinetet, és ismertté vált, hogy az egyes pártok milyen arányban osztották el maguk között a bársonyszékeket. Most nagyjából megvan az is, konkrétan kik vezethetik a minisztériumokat, de azért minden részlet még nem ismert.

Az SNS acélos duónak szán miniszteri pozíciót

A koalíciós egyezkedés legkisebb játékosa, a Szlovák Nemzeti Párt kedden árulta el, kiket szán a nekik ítélt szaktárcák élére. Rudolf Huliak neve sajnos már nem hangzik meglepetésként. Ezzel a medvékben biológiai fegyvert látó agytröszttel számolnak a nemzetiek, amikor az jön szóba, ki szabja meg az állam környezetvédelmi politikáját. De nem csupán ez a fazon okozhat gondot Čaputovának, hogy rábólintson a miniszterjelöltek névsorára. Mert például Huliak neve mellett ott szerepel a vele egy listán a parlamentbe beszavazott Martina Šimkovičová is, aki szintén tud marhaságokat képviselni. Most úgy állnak a dolgok, hogy az álhírekben erős Slovan TV műsorvezetőjét, aki korábban Boris Kollár frakciójából is ki lett penderítve, a kulturális tárcával kínálják meg. Ami szintén megülheti az államfő gyomrát. Az SNS-es főmufti, Andrej Danko is érzékelheti, "agyilag acélos" párost akar küldeni a kormányba, ezért is jegyezhette meg ma, hogy az első körben a nemzeti tanácsba beválasztott képviselőket jelöli pozíciókba. Szóval jó esetben számít azzal, hogy majd megüzenik neki, a futóbolondokat hagyja a parlamenti padsorokban, és aztán a második fordulóban, ha lesz egyáltalán ilyen, egy fokkal komolyabb személyeket indítson a végrehajtó hatalomba.

Pellegriniék ennél talán jobban teljesítenek

Ennél színvonalasabb csapatot ajánlott fel Pellegrini Ficónak, hogy a Hlast színeit kik képviselhetnék a kabinetben. A pártelnök szerint emberei olyan minisztériumokat irányíthatnak majd, amelyek a jelenlegi időszakban javíthatják a lakosság helyzetét, azonban a kormányprogramról még nem akart beszélni, annak részletei még kidolgozásra várnak. Dankóval valószínűleg ellentétben Pellegrini úgy véli, hogy a jelöltjeikkel nem lesz gondja Čaputovának sem, nem tart attól, hogy a kinevezésük elakadhat az elnöki palotában. Egy csomó aránylag ismert arc szerepel a hlasos válogatottban, beleértve a most gazdasági miniszternek szánt Denisa Sakovát vagy a régiófejlesztési tárca élére képzelt Richard Rašit. De ebbe a társulatba tartozik az a Matúš Šutaj Eštók is, aki a belügyi tárca várományosa, és aki a két éve előkerült Fico-féle vadászházban készült titkos felvételt az akkori ellenzék utáni kémkedésnek minősítette. A házelnöki tisztségre gyúró Pellegrini szerint a belügyérnek az lesz az egyik legfontosabb feladata, hogy megoldja rendőrségen belül dúló háborút. Elnézve a nyilatkozatait, és a kéz kezet most alapú hozzáállását, ehhez nem kívánhatunk neki sok sikert. Nagyon nem.

Kora estig egyedül már csak Robert Fico nem árulta el, hogy a választások nyerteseként a Smer kiket jelöl a nekik jutott 6 minisztérium élére, pedig pártjának elnöksége kedden jóváhagyta a kiszemeltek névsorát. Csak annyi a biztos, a kormányfői posztot a baloldali pártelnök magának tartogatja, és ebbe bele kell törődnünk.

Az ellenzék meg dühös

Viszont a kormánypozícióról nem is álmodó pártoknak papírjuk van arról, hogy morogjanak. A választásokon második helyen befutó, és Pellegrini "jóvoltából" ellenzéki padsorok felé tartó Progresívne Slovensko rögtön bírálni kezdte, hogy az SNS kiket akar bársonyszékbe ültetni. Annyira gáznak tartja Huliakot meg Šimkovičovát, hogy Michal Šimečka felszólította Ficót, meg Pellegrinit, hogy gyorsan akadályozzák meg e két személy jelölését a posztokra. Mert állítólag a miniszteri pozíciókban szakértőkre mutatkozik szükség, nem pedig olyan emberekre, akik minimális szakmai tapasztalataikat személyes támadásokkal, összeesküvés-elméletek terjesztésével és gyűlölködéssel próbálják ellensúlyozni. A negyedik legerősebb pártként a parlametbe kerülő Igor Matovič-féle tömörülés sem elégedett túlságosan a felhozatallal. Az OĽaNO és baráti köre úgy véli, egyszerre nevetséges és szégyenletes, milyen jelölteket választottak a kormányzásra kitippelt pártok, és ez legalább 15 éves visszalépést jelent az ország számára. Fel is szólították az államfőt, jogköreit kihasználva csak szépen utasítson vissza néhány kinevezést. Lehet, ezért is van az, hogy lassan 19-et üt az óra, és még nem tudni, Zuzana Čaputová hányadán áll ezzel a reménybeli miniszterek neveit tartalmazó listával.

Sidó Árpád