Abszurd komédiává fajult a maffiaper, és csak Csonti nem nevetett

Azelőtt soha nem tapasztalt pillanatokkal véste be magát a szlovák bírósági eljárások képzeletbeli történelemkönyvébe Sátor Lajos feltételezett gyilkosának keddi (október 17.) tárgyalása.

A vádlott Horváth Lehel végigfeküdte az egész tárgyalást, mögötte ügyvédje, Peter Schmidl (Fotók: Paraméter)

Miután a maffiatagsággal, öt gyilkossággal és egy lopással vádolt Horváth Lehelhez áprilisban, májusban és júniusban is mentőt kellett riasztani a bazini (Pezinok) Specializált Büntetőbíróságra, a maffiaper két hónapig szünetelt. Ennyi időre volt szükség ahhoz, hogy egy öt orvosszakértőből álló csapat egészségügyi szakvéleményt dolgozzon ki a vádlottal kapcsolatban.

Mivel Horváth előzőleg az egészségügyi állapotára hivatkozva akadályozta meg a tárgyalások lefolytatását, a büntetőügyet vezető bírósági szenátus az említett szakvéleménnyel kívánt választ kapni arra, hogy a vádlott képes-e résztvenni az eljárásban anélkül, hogy ez az egészségére vagy az életére veszélyt jelentsen.

A válasz októberben meg is érkezett, és az orvosszakértői csapat a következőket állapította meg:

Horváth Lehelnek több "civilizációs", és idősödéssel járó betegsége is van.

Magas vérnyomásának és cukorbetegségének lehetnek akár életveszélyes komplikációi is, de ezek elkerülhetők, amennyiben megkapja és betartja a megfelelő gyógyszeres kezelést.

Megfelelő önkontroll vagy külső kontroll nélkül, illetve a gyógyszerezés kihagyásával vagy túladagolással elérhető az egészségromlás. Ezzel a szakvélemény arra is utalt, hogy az állapotromlást szándékosan is előidézheti – ez ellen a védelmét ellátó ügyvédje természetesen tiltakozott.

Az orvosszakértők legalább ötnapos kórházi kezelést és megfigyelést is javasoltak a vádlott számára, ez viszont még nem valósult meg.

Végeredményben pedig Horváthot alkalmasnak találták arra, hogy részt vegyen a bírósági tárgyalásokon, a bíróság pedig leszögezte: az orvosszakértői álláspont szerint is alkalmas arra, hogy éljen a védekezéshez fűződő jogával.

A pert áttették Pozsonyba

A bíróság úgy találta méltányosnak, hogy a bazini bíróság helyett a pozsony Igazságügyi palotában található börtön tárgyalótermében tartsák a fennmaradó tárgyalásokat. Ez két okból kifolyólag is ideális: egyrészt a vádlottat nem kell szállítani, másrészt pedig rendelkezésre áll a börtönorvos, aki akár napi többször is megvizsgálhatja a vádlottat.

Horváth a keddi tárgyalásra is egy friss orvosi igazolással érkezett, miszerint képes részt venni a tárgyaláson, ő azonban rögtön emelt hangon követelte a szenátus elnökétől, hogy napolja el a tárgyalást, mert rosszul érzi magát. A bíróság azonban ennek a kérésnek nem tett eleget.

Onnantól, hogy kiderült, a pert nem napolják el, Horváth Lehel már egy szót sem szólt. Vízszintes pozícióba helyezte magát a vádlottak padján, felpolcolta fejét egy dokumentumokkal teli színes reklámtáskával, és végigfeküdte a reggel nyolctól délután háromig tartó tárgyalást.

Mivel a börtönorvos azt tanácsolta neki a hátfájdalmai ellen, hogy félóránként sétáljon egy rövidet, a bíróság következetesen 30 percenként szünetet tartott, hogy lehetővé tegye a vádlottnak a mozgást. Horváth azonban a szünetekben végig fekve maradt, és csak akkor állt fel, amikor a hosszabb szünetekben mindenkinek el kellett hagynia a tárgyalótermet.

Csonti megismételte a terhelő vallomást

A keddi tárgyalási napra csupán egy tanút idéztek be, a Csonti néven ismert Nagy Zsoltot, aki Sátor halálosztagában szűk egy évtized alatt több tucat gyilkosságban vett részt. Nagy – akire Horváth általában csak mint "Nagy Zsolt tömeggyilkos" hivatkozik – 2018-ban, a csallóközi maffiaper során döntött úgy, hogy minden tettét bevallja, és azóta együttműködik a hatóságokkal.

Nagy Zsolt már a Horváth Lehel ellen előzőleg lefolytatott bírósági eljárásban is részletes vallomást tett. 2021 májusában két napig tartott a kihallgatása, és akkor tapintani lehetett a feszültséget kettőjük között. "Lehel, amikor kint voltál, akkor se nagyon szerettelek" – mondta két és fél éve Csonti a vádlottnak, amire Horváth így szúrt vissza: „amikor a tanú pizzafutár volt, én már helikopterrel jártam”.

Nagy Zsolt "Csonti" megérkezik a tárgyalóterembe

Mivel Horváth ezúttal csak feküdt, és nem is kérdezett semmit a tanútól, Nagy egyetlen tárgyalási nap alatt letudta a vallomástételt. A szenátus előtt megismételt mindent, amit korábban is elmondott. Álláspontja szerint:

Nagy tanúvallomása már-már sablonos keretek között zajlott. Az öt tárgyalt gyilkosságból háromban személyesen is vezető szerepet játszott, és mindhárom esetet azzal zárta, hogy a holttestet "beletettük a gödörbe, el lett ásva, aztán elmentünk haza".

A tárgyalás csúcspontja váratlan módon akkor érkezett el, amikor Csonti éppen Reisz Andor meggyilkolásának körülményeit taglalta. Ekkor egy olyan dolog történt a pozsonyi börtön tárgyalótermében, ami a szakavatott bíróságra járók szerint eddig még soha.

Nehéz is volna szavakban leírni, pontosan mit mutatott be – kétszer is – a fekvő helyzetben lévő Horváth Lehel a vádlottak padjáról. Helyette inkább beszéljen a tárgyaláson készült autentikus és szerkesztésmentes hangfelvétel:

Az elsőként elhangzó dörej olyannyira meglepte a jelenlévőket, hogy jónéhány másodpercig majdnem mindenki remegve, arcát a tenyerébe temetve próbálta magába folytani a nevetést. Ez még a fekete egyenruhát és símaszkot viselő börtönőrök számára is nagy kihívást jelentett, akik torokköszörülve vagy köhögést színlelve küszködtek azzal, hogy megmentsék a tárgyalás elveszett méltóságát, és ne röhögjék ki a vádlott közvetlen közelében ülő két kollégájukat.

A teremben csupán ketten voltak képesek türtőztetni magukat: Horváth ügyvédje, Peter Schmidl komoly tekintettel szemlélte a különleges eseményt, illetve a tanú, Nagy Zsolt arca is teljesen rezzenéstelen maradt. Mondandóját nyugodt hangon folytatta:

"Hallottam a lövést, kiszálltam az autóból, és Andor akkor már a hátán feküdt"

– mondta Csonti magyarul.

"Kinek a hátán?"

– kérdezett vissza a körülmények által megzavart hivatásos tolmács, de ezt az akaratlanul elsülő, abszurd humorbombát a szlovákok már nem, csak a magyarul (is) beszélő jelenlévők értették. "A sajátján" – felelte Nagy a tolmácsnak, aki végül szlovákra fordította az eredeti mondatot.

A kedélyek már épp lecsillapodtak, és az ügyész D. János meggyilkolásáról faggatta volna tovább a tanút, amikor Horváth irányából újabb öblös robaj volt hallható, de ez már nem aratott olyan osztatlan sikert, mint az első. A bírósági szenátus elnöke, Pamela Záleská így jegyzőkönyvezte a történést:

"A vádlott leplezetlen hanghatások kíséretében kétszer is kontrollálatlanul kieresztette a gázt végbeléből, amivel megsértette a tárgyalás méltóságát."

Aztán a tárgyalás további része már nyugodtabb hangulatban zajlott, és zárásként a 2010-es Sátor-gyilkosságra terelődött a szó. "Horváth Lehel miért lőtte le Sátor Lajost?" – kérdezte a tanútól az ügyész.

"Szerintem a pénzért. Ezt most csúnyán mondom, de Lehel pénzért még az anyját is eladná"

– felelte Nagy Zsolt.

A tanú végül arra is válaszolt, mit gondol Horváth legújabb elméletéről, miszerint Sátor 2010-ben nem is halt meg, és évekkel később egy börtönviselt férfi Thaiföldön még találkozott is a dunaszerdahelyi alvilág egykori urával.

"Olvastam én is, hogy Lehel azt állítja, Sátor kint van és Thaiföldön él. De ha ez így lenne, én nem ülnék itt, és senki nem volna bevádolva, mert se a Lehel, se a Kádár nem működtek volna együtt a rendőrséggel"

– mondta Csonti utalva arra, hogy amíg Sátor életben volt, sorra kivégeztette azokat a bűntársait, akik a bűnüldöző szervekhez mertek fordulni.

Ha nem lesz jogerős ítélet, jövőre szabadulhat

Miután Nagy Zsolt távozott a tárgyalóteremből, a bíróság még megtárgyalta Horváth Lehel legfrissebb szabadlábra helyezési kérelmét is. Ezt végül lesöpörték az asztalról, ugyanis a szenátus álláspontja szerint a vádlott esetében továbbra is fennáll a szökés-elrejtőzés, illetve a bűnismétlés veszélye is. Így Horváth továbbra is előzetes letartóztatásban marad.

Horváth egyébként 2024. április 16-án szabadulhatna a vizsgálati fogságból, mivel a szlovák törvények szerint legfeljebb négy évig lehet valakit előzetes letartóztatásban tartani, őt pedig 2020 áprilisában tartóztatták le a maffiaügyek miatt.

Ugyanakkor a bíróság úgy döntött, hogy az elmúlt két hónapot, amíg az őt érintő egészségügyi szakvélemény elkészült, nem számítják bele a vizsgálati fogságába. A szenátus ezt azzal indokolta, hogy a vádlott egészségügyi panaszai nem igazolódtak be, vagyis részéről az eljárás akadályozásaként értékelték azt, hogy rossz állapotára hivatkozva hiúsította meg augusztusban az eljárás folytatását.

Ennek értelmében a 20-25 éves börtönbüntetéssel szembenéző Horváth Lehel 2024. június 16-án simán szabadlábra kerülhet, ha addig nem születik az ügyében jogerős elmarasztaló ítélet.

A büntetőper pénteken (október 20.) további tanúkihallgatásokkal folytatódik.

(Barak Dávid)