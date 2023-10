Az ellenzéki pártok is megtartották parlamenti „alakuló ülésüket” – meglepően barátságosra sikerült a megbeszélés

Megállapodtak az ellenzéki pártok a nekik jutó parlamenti helyek elosztásában. A koalíció egy alelnöki posztot kínált a négy pártnak, Michal Šimečka, a Progresszív Szlovákia elnöke lesz a közös jelölt. Az PS, az OĽaNO, az SaS és a KDH megegyeztek a bizottsági funkciók elosztásában is.

Fotó: TASR

Egy parlamenti alelnöki posztot kaptak az ellenzéki pártok a koalíciótól, emellett ők jelölhetik az ellenőrző bizottságok és két rendes bizottság elnökeit. Az ellenzéki alelnök Michal Šimečka, a Progresszív Szlovákia elnöke lesz, támogatja őt erre a posztra, az SaS, a KDH és az OĽaNO is.

„Megállapodtunk a bizottsági elnöki és alelnöki posztok elosztásában is – mondta Michal Šimečka a találkozó után. – Mind a négy pártnak engednie kellett valamiben, én örülök, hogy konstruktív hangulatban folyt a megbeszélés.”

A Progresszív Szlovákia adja majd az emberi jogi és kisebbségi bizottság, valamint az egyik ellenőrző bizottság elnökét. A párt frakcióvezetője nem a pártelnök lesz, Šimečka egyelőre nem mondott nevet.

Sulík: mielőbb meg kell tartani az alakulóülést

Elégedett volt a megbeszéléssel Richard Sulík, az SaS elnöke is. A párt frakciója már holnap megválasztja elnökét, de Sulík nem akarta elárulni, hogy ő fogja-e betölteni ezt a posztot. Az előző ciklusban Anna Zemanová volt a párt frakcióvezetője, de ő most nem jutott be a parlamentbe. Azzal Sulík is egyetért, hogy a parlament alakuló ülését mielőbb meg kellene tartani.

„Fontos feladataink vannak, el kell fogadni a költségvetést, kezelni kell a migránshelyzetet, valamint a gyerekorvosok helyzete is homályos” – mondta Sulík.

A koalíciós pártok október 25-én tartanák a parlament alakuló ülését, és a kormány kinevezését is akkor szeretnék megtartani. A dátumról azonban a köztársasági elnök dönt, és ő még nem hagyta jóvá a kormány összetételét sem.

Milan Majerský szerint a KDH lemondott a bizottsági elnöku posztjáról, hogy több alelnöki posztot kaphasson. Ők elsősorban az oktatási, az egészségügyi és a szociális bizottságban szerettek volna erős pozíciót szerezni.

Šimečka megválasztását az parlament alelnöki posztjára támogatja az OĽaNO is, akit a mai megbeszéléseken nem a pártelnök Igor Matovič, hanem Michal Šipoš, a párt korábbi frakcióvezetője képviselte. Šipoš nem zárta ki, hogy a következő időszakban is ő lesz majd a frakcióvezető.

A koalíció 12 fős bizottságokat tervez, amelynek 7 kormánypárti és 5 ellenzéki tagja lesz. Az elnöki posztokat 7 bizottságban kapja az ellenzék: az öt ellenőrző bizottság mellett a közigazgatási és az ember jogi valamint kisebbségi bizottság elnöki posztját is valamelyik ellenzéki párt adja.

- lpj -