A Vatikán körül is megerősítették a biztonsági készültséget a terrorveszély miatt

Terrorellenes biztonsági intézkedések léptek életbe a nagyobb olaszországi városokban és a pápai állam körül is, miközben megkezdődött a hatóságok által idegen harcosokként azonosított személyek ellenőrzése - jelentette szerdán a Corriere della Sera napilap.

A Vatikánvároshoz vezető római utcákon megsokszorozták a fegyveres katonák száma.

A pápai államot övező területen a 2015-ös párizsi terrorista merényletsorozat után az olasz fegyveres erők biztonsági pontokat hoztak létre. Gépfegyveres katonák állnak a Szent Péter térre vezető sugárúton és a tér körüli kisebb utcákban, valamint páncélozott járművek is láthatók.

A belügyminisztérium közlése szerint csak Rómában négyezer helyszínen szigorították meg a készültséget, közöttük négyszáz helyen a legmagasabb szintű védelmet biztosítják a Hamász palesztin iszlamista szervezet Izrael elleni támadása, vagyis 7-e óta.

Hasonló készültség lépett életbe Milánóban, Nápolyban és más nagyobb városban. Az egész országban több mint 28 700 a védelmet élvező helyszínek, épületek száma.

Miután kiderült, hogy a minapi brüsszeli terrortámadást elkövető, magát Abdesalem Al Guilaninak nevező tunéziai férfi migránsként 2011-ben Lampedusa szigetén lépett be Európába, a Corriere della Sera utánajárt, hogy hány úgynevezett idegen harcost tartanak számon a hatóságok. A terrorellenes stratégiai elemzőközpont (Casa) adatai szerint jelenleg 146 embert tartanak megfigyelés alatt. Azokról van szó, akik az esetek többségében a földközi-tengeri vagy a balkáni migrációs útvonalon jutottak be Olaszországba, majd a hatóságok radikalizálódott emberekként regisztrálták őket. A Casa információi szerint többségük Olaszország középső vagy északi térségében él, dolgoznak is, családjuk is lehet, de gyakran változtatnak lakóhelyet. 2015 óta 711 embert utasítottak ki az országból az olasz hatóságok, mert nemzetbiztonsági szempontból veszélyesnek ítélték meg őket. Tavaly a számuk még csak 53 volt.

Abdesalem Al Guilani egy illegális bevándorlócsoport tagjaként csónakon érkezett Lampedusához tizenkét évvel ezelőtt. Még 2011-ben Norvégiába ment tovább, ahonnan visszatoloncolták Olaszországba. 2014-ben Svédországba utazott, ahonnan szintén kiutasították, így visszatért Olaszországba. Később Belgiumba költözött.

2016-ban a terrorellenes nyomozóigazgatóság Bolognában azonosította őt, és radikális nézetei miatt megfigyelés alá helyezte az olasz titkosszolgálat is, miután a férfi nyilvánosságra hozta, hogy csatlakozni akar a dzsihádhoz, az iszlamista terrorszervezetek harcához.

A nevére szóló bankszámlák ellenőrzése során kiderült, hogy több olyan tunéziaival is kapcsolatban állt, aki Olaszországban, Belgiumban vagy Nagy Britanniában tartózkodott. Róma ezt jelezte Brüsszelnek, amely azonban nem tartotta veszélyesnek Abdesalem Al Guilanit.

A férfi még olaszországi tartózkodása alatt nemzetközi védelmet kért, amit az illetékes bíróság elutasított, így Caltanisetta kiutasítási táborába került, de fellebbezett, és az újabb bírósági döntésre várva szabadon elhagyhatta a tábort. 2017-ben az olasz hatóságok nyomát veszítették.

Matteo Salvini a jobboldali Liga kormánypárt vezetője november 4-re demonstrációt hirdetett meg Milánóba az olaszok jogai és szabadsága mellett. "A terroristák a migránshajókkal érkeznek? Ki hitte volna!" - jegyezte be Salvini közösségi oldalára.

A megmozdulás helyszíneként Milánót választották, ahol kedden őrizetbe vettek két egyiptomit terrorizmus gyanújával.

