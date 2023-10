Elpusztult az európai állatkertek legidősebb orrszarvúja (FOTÓ)

A barcelonai állatkert tájékoztatása szerint Pedro hétfőn pusztult el idős kora következtében. A déli szélesszájú orrszarvú alfajába tartozó állat pontos életkorát nem tudták biztosan: 51 évvel ezelőtt, 1972-ben fiatal orrszarvúként került Dél-Afrikából Spanyolországba, tehát nagyjából 53-54 évet érhetett meg. Az orrszarvúk általában nem élnek 50 évnél tovább.

Pedro a barcelonai állatkert egyetlen orrszarvúja volt. Az állatorvosok és gondozók erőfeszítései ellenére az idős kora okozta elgyengülés már nem volt visszafordítható - közölte az állatkert.

