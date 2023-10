A hét elején még vacogtunk, de hétvégére visszatér a nyár – bár nem élvezhetjük zavartalanul

A vártnak megfelelően az elmúlt két napban az alföldeken is megjelentek az első őszi fagyok.

Illusztráció (Fotó: TASR)

A déli meteorológiai állomásokat böngészve a krupinai járásbeli Dudince bizonyult a leghidegebbnek az elmúlt napokban, -3.2°C-ig hűlt a levegő hőmérséklete 2 méteres magasságban szerda reggel.

Talaj menti fagy (5 cm-rel a földfelszín fölött) szinte az egész országban kialakult.



Keddi talajmenti minimum-hőmérsékletek Szlovákiában. (Forrás: SHMÚ)

A maximumok a múlt héthez képest jóval alacsonyabban alakultak, jellemzően 12-16°C-ig emelkedett a hőmérséklet a délutáni órákra az ország déli részein.

Bős, Gyűgy, Rimaszombat, Szomotori állomások hőmérsékleti adatai az elmúlt időszakban. Jól látszik, hogy vasárnaptól kezdve jócskán hűvösebbre fordult az időjárásunk.(Forás: SHMÚ)

Ahogy korábban írtuk, nagy bizonytalanság övezte a hét eleji hideg után következő napok időjárását. A térségünk lesz a különböző légtömegek ütközőzónája. Jó 10°C-os melegedésre számíthatunk az elmúlt napok maximaihoz képest.

A következő napokban élénk, erős széllökések kísérik a délies légmozgást.

Csütörtökön már 17-21°C is lehet a Csallóközben, és a Duna mentén, Ipolyságtól keletre azonban csak 7-12°C várható a délutáni órákban.

Pénteken a legtöbb helyen 22-25°C valószínű, Rozsnyó térségében 18-20°C-ra kell készülni.

Szombaton szintén 22-25°C-os maximumok lehetnek, ám a középső országrészben 17-20°C valószínű délután.

A csütörtök, péntek, szombat délután várható hőmérsékletek. (Forrás: Windy.com)

Csapadék is várható. Eső, zápor is kialakulhat többszöri alkalommal a hét további részében, sőt akár zivatarok is létre jöhetnek! A vasárnap esti órákig a középső és keleti országrészben 10-25 mm csapadék is összegyűlhet, nyugaton jóval kevesebb csapadék valószínű.



Vasárnap estig várható összcsapadék (Forrás: Meteologix)

Vasárnaptól egy kissé mérséklődik a nagy meleg, de a jelenlegi prognózisok alapján a jövő héten is kitart az enyhébb időjárás, 15-21°C-os napi maximumokat mérhetünk majd Szlovákia déli részein.



