Dora a fejét akarta, az adócsalást megúszta, most Ficóék bűnbánó emberei tehetik hűvösre a vágfarkasdi Kertész Józsefet

2023 júniusában a Specializált Büntetőbíróság bűnösnek találta a Jopi cégcsoport egyik tulajdonosát, a vágfarkasdi Kertész Józsefet. Az ítélet szerint Kertész megkente a Pénzügyi Hatóság Bűnügyi Hivatalának (KÚFS) egykori vezetőjét, Ľudovít Makót, aki cserébe szemet hunyt a vállalkozó cigarettagyára fölött, ahol illegálisan - vagyis zárjegy nélküli - dohánytermékeket is gyártottak. Kertész 6 év letöltendő börtönbüntetést kapott, az ítélet ellen fellebezett, így az még nem jogerős, sorsa most a Legfelsőbb Bíróság kezében van. Portálunk hozzájutott a bírósági ítéletethez, melyből nemcsak a vezekényi üzem sokéves működésére derült fény, hanem a szlovákiai bűnözés egyik legszövevényesebb története bontakozik ki, amely a dunaszerdahelyi alvilágtól egészen a politikai elit legfelsőbb köreiig nyúl.

Nem először a vádlottak padján

Még mielőtt rátérnénk a kamionszámra gyártott illegális cigarettára, érdemes egy kicsit elidőznünk a vágfarkasdi férfi vállalkozói múltjában.

Kertész József már a 90-es évek óta üzletemberként tevékenykedett. Társával, Nagy Istvánnal ez idő tájt hozták létre első nagy cégüket, a Kenoil Plust. Az üzemanyagokkal kereskedő vállalkozás végül botrányba fulladt, a hatóságok ugyanis rájöttek, hogy a céget fiktív dokumentumokra alapozott hatalmas összegű ÁFA-visszatérítésekből duzzasztották fel.

Avagy konkrétabban: Olyan cégtől vásároltak „papíron” üzemanyagot, amely valójában nem is folytatott semmilyen üzleti tevékenységet. Egyrészt így próbálták meg „tisztára mosni” a korábban kétes helyekről beszerzett üzemanyagukat, másrészt a fiktív üzletkötések után hatalmas összegű ÁFA-visszatérítések kifizetésére tartottak igényt.

A hatalmas összeg alatt 15 millió koronát – cca. 500 ezer eurót - kell érteni.

Az ügy végül 2005-ben a bíróságon kötött ki, ám közel tíz évet kellett várni, mire megszületett az ítélet. A bíróság végül 2014-ben bűnösnek találta a két vállalkozót, végül az elhúzódó tárgyalási folyamatnak is hála, Kertész és Nagy 6-6 ezer eurós bírsággal megúszták az egészet.

A tárgyalások alatt a bizniszelés nem hagyott alább, és a kétes hírű üzletek mellé kétes hírű partnerek is jártak. Dora Ferenc egykori alsóhatári polgármester cége például 260 ezer eurós tartózást halmozott fel Kertész JOPI TRADE nevű üzemanyag-forgalmazó vállalatával szemben. Dorának azonban esze ágában sem volt visszafizetni a tartozását, helyette a Sátor Lajos-féle bűnszervezetnél 2010-ben megrendelte a vágfarkasdi vállalkozó meggyilkolását 130 ezer eurójért. Kertész egyetlen szerencséje az volt, hogy ugyanebben az évben Csótfán sajátjai kivégezték Sátor Lajost, Nagy Zsolt „Csonti” pedig egyedül már nem vállalta a megbízást.

2022-ben Dorát 25 évre ítélték, többek között ennek a véghez nem vitt gyilkosságnak a megrendelése miatt is.

Szlovákiából Texast

Kertész tagja annak a vállalkozói körnek is, amelynek résztvevőit a sajtó csak „szlovák Texasként” emleget. A vád szerint a JOPI TRADE körül csoportosuló vállalkozók közös nevezője, hogy nagyrészt egymással üzletelnek, eladósodott cégeket hagynak maguk után, ennek ellenére fényűző életet élnek. Az üzemanyagok értékesítésével foglalkozó céghálózatoknak hála például lovardákat is tudtak vásárolni – innen ered a „szlovák Texas” név is.

Jopi benzinkút Pozsonyeperjesen

Az említett vállalkozói körbe Kertészen kívül üzlettársa, Nagy István is beletartozik, de a bizniszben érintett a Kolozsi-ranch tulajdonosa, a zsigárdi Kolozsi János is.

Kertész a 2010-es évek elején odáig merészkedett, hogy beperelte az adóhatóságot, mert a hivatal visszautasította a JOPI áfa-visszatérítési igényének egy részét. Az ügy érdekessége, hogy Kertész Gál Gábor jogi szolgáltatását vette igénybe, aki később hidas politikusként igazságügyminiszter lett a harmadik Fico-kormányban.

Később, mikor a hatóságok vizsgálni kezdték a JOPI TRADE gyanús üzleteit Kertész politikai körökben kereshetett magának segítséget. A vád szerint a „texasiak” lefizették a Pénzügyi Hatóság Bűnügyi Hivatalának (KÚFS) egykori vezetőjét, Ľudovít Makót, Bernard Slobodníkot, a NAKA pénzügyi részlegének korábbi vezetőjét, és Marián Kučerka nyomozót, aki az ügyet vizsgálta. A gyanú szerint Kertész és társai 200 ezer euróval kenték meg a hivatalnokokat, hogy azok elsimítsák az ügyet. Eredetileg 300 ezer euróban egyeztek meg, de két vállalkozó nem volt hajlandó fejenként 50 ezer euróval hozzájárulni a kenőpénzhez. Makót és Slobodníkot egyelőre csak vádlottként tartják számon, Kučerkát viszont már jogerősen elítélték a kenőpénzek elfogadásáért. A Jopi-ügyet együtt tárgyalták a Valčeky-üggyel, a nyomozót 11 év letöltendő szabadságvesztésre ítélte a bíróság, amelyet később 10 évre mérsékeltek.

Kučerka jelenleg Bosznia-Hercegovinában tartózkodik, elmenekült az igazságszolgáltatás elől.

A fent említett ügynek van egy másik fontos szereplője is, méghozzá František Böhm volt titkosszolga, aki nemcsak a Jopi-ügy kapcsán segítette Kertészt, hanem a vezekényi cigarettagyár működtetésében is fontos szerepet játszott.

A “szolgálati” kapocs

2021. február 12-én nem sokkal éjfél előtt Detrekőcsütörtökre (Plavecký Švtrok) riasztották a rendőröket, mert lövések dördültek el egy családi házban. Az egyenruhások kiérkezésekor egy halott férfit és egy mellkason lőtt nőt találtak a helyszínen. A férfi fején egy lyuk tátongott, saját vérében úszva hevert a padlón.

A halott férfi František Böhm egykori titkosszolga volt, a súlyosan sebesült nő pedig a felesége.

A sajtóértesülések szerint Böhm lerészegedett, összeveszett a feleségével, majd a nála lévő legálisan tartott fegyverével először rálőtt a nőre, majd végzett magával. A portál szerint a történtek alatt a 20 éves gyermekük is házban tartózkodott.

Böhmöt 2020 decemberében vették őrizetbe az Isten malmai fedőnevű akció keretében, rövidesen azonban szabadlábra került, ugyanis elkezdett együttműködni a hatóságokkal.

Halála előtt több korrupciós ügyben is beismerő vallomást tett, ezzel nagyban hozzájárult az országon elhatalmasodó rendszerszintű korrupció felderítéséhez. Böhm egyszerre volt jóban az alvilággal, a korrupt vállalkozókkal és a SIS-es múltja miatt a hatóságok legfelsőbb köreivel.

Kenőpénzt adott Milan Lučanský volt rendőrfőkapitánynak, összehozta a pozsonyi maffiát Dušan Kováčik egykori speciális ügyésszel, továbbá Kertész Józsefet Ľudovít Makóval.

Böhm halála előtt két héttel vették fel a vallomását, amelyben részletesen beszámolt Kertész illegális vezekényi bizniszéről.

Böhm arról vallott, hogy 2015 őszén ismerkedett meg a vágfarkasdi vállalkozóval. Kertészhez hasonlóan az akkor már extitkosszolga is főleg gázolajban utazott. Végül a nafta hozta őket össze, Böhm magára vállalta, hogy elsimítsa Kertész törvénytelen üzleteit.

2015 végén – állítja Böhm – azzal kereste fel őt Kertész, hogy a vezekényi cigarettagyárában feketén is elkezdték gyártani a dohánytermékeket.

A Golden Tabacco-t 2010-ben hozták létre, nem Kertész alapította a céget, ő csak később szállt be.

A Golden Tabacoo fehér épülete.

Visszatérve: Kertész megkérte Böhmöt, hogy vegye fel a kapcsolatot Ľudovít Makóval, mondja el neki, hogy mi is történik a falu szélén lévő üzemben, és ha kell, pénzt is tud adni, hogy a pénzügyi hatóság szemet hunyjon fölötte.

Böhm végül felvette a kapcsolatot a Pénzügyi Hatóság Bűnügyi Hivatalának (KÚFS) vezetőjével, akivel végül megegyeztek: minden egyes illegális cigivel megpakolt kamion után, amely elhagyja az ország területét – főleg Lengyelországot látta el illegálisan dohánnyal a vezekényi üzem – Böhm és Makó 100 ezer eurót „számláz fel“ Kertészéknek.

Makó későbbi tanúvallomásában 70 ezret állított, végül ezt az összeget találta a bíróság hihetőbbnek.

Egyébként egy Kertészhez közel álló tanú arról vallott a bíróságon, hogy egy ilyen kamionon 180 ezer eurót kerestek, szóval a cigarettagyárosokat sem zsebelték ki a hivatalnokok.

A kenőpénzek 2016 és 2019 között rendszeresen kifizetésre kerültek, a bíróság szerint minimum 440 ezer eurót tettek zsebre az érintettek.

Általában Kertészék Böhmnek adták át a kenőpénzt, aki lecsípte a maga részét, majd azt továbbadta Makónak.

Makó és a dubaji út

Aki rendszeres követője a közéleti eseményeknek, bizonyára már összefutott Ľudovít Makó nevével, akit akár Makó Lajosnak is hívhatnánk, hiszen a nyitrai szórványban élő magyar közösségből származik. A nyitrai rendőrből lett cégvezető a Pénzügyi Hatóság Bűnügyi Hivatalának vezetői székében kötött ki, elmondása szerint Tibor Gašpar egykori rendőrfőkapitány és a nyitrai oligarcha, Norbert Bödör kérésére.

Isten malmai, Tisztítótűz, Pčolinský-ügy – ezekben a nagy port kavart korrupciós ügyekben mint „bűnbánó” működik együtt a hatóságokkal. Kertész József ellen is vallott.

Makó nem tudta pontosan megmondani, hogy mikor találkozott először Kertésszel. Az biztos, hogy 2015 vagy 2016 tájékán lehetett, méghozzá – Makó állítása szerint – Gál Gábor ügyvédi irodájában Galántán. Kertész mesélt a vállalkozásairól, azon kívül semmi érdekes nem történt, és ezután – bár összefutottak néha nyilvános helyeken –, többet már nem beszéltek.

Makó 2016 tavaszán ismerte meg František Böhmöt, akivel olyan jó lett akapcsolata, hogy a végül barátok is lettek.

Pár hónappal később Böhm szóba hozta a vezekényi cigarettagyárat, és azt, hogy esetleg Makó védelmet biztosíthatna az üzem számára. Makó a bíróságon azt állította, hogy ő eleinte nem akart részt venni ebben, hiszen az ilyen ügyekben könnyen megkenhető vámhivatalnokokat kell keresni, nem pedig a pénzügyi hatóság munkatársait.

Makó viszont saját állításának is szembement, mikor végül igent mondott Böhm kérésére.

A bíró azon kérdésére, hogy végül is miért fogadott el kenőpénzt Kertészéktől éveken át, Makó így válaszolt:

“Miért ne?”

Makó a tanúvallomásában felidézett egy 2019-es esetet, amikor Böhmmel és feleségeikkel éppen Dubajba utaztak. Már a reptéren voltak, mikor megcsörrent Böhm telefonja, a vonal másik végén Kertész arról számolt be, hogy a pénzügyi hatóság munkatársai megszállni készülnek a gyárát. Makó még a gépük felszállása előtt felhívta kollégáit, és az akcióból végül nem lett semmi.

Makó szerint a lengyel-szlovák közös akció magától állt le, mert az északi szomszédjaink nem akarták kockáztatni, hogy a beépített emberük lelepleződik. Böhm szerint azonban Makó állt az akció leállítása mögött.

Makó úgy emlékszik, hogy Kertész 100 ezer eurót ígért a hivatalos ellenőrzés meghiúsításáért cserébe, plusz még 70 ezer eurót is felajánlott, amely később a „megmentett” illegális cigaretták értékítéséből fog befolyni. Kertészék végül ki is fizették mind a 170 ezret.

Böhm 300 ezer euróra emlékezett, sőt, állította, az összeg egy részét Kertész két ciszternás kocsi „elajándékozásával” váltotta ki.

Egyébként a bíróság az ítéletben külön hangsúlyozta, hogy a tanúk azért emlékezhetnek más és más összegekre, ugyanis ez idő tájt rengeteg kenőpénzt vettek fel különböző helyekről, így „belefér”, ha néhol nem stimmelnek a számok.

Az bíróság végül azt sem vizsgálta, hogy 20199-ben miért állították le a pénzügyi hatóság akcióját, ugyanis a tárgyalások középpontjában vesztegetési ügyek álltak, a két legfontosabb tanú pedig váltig állította, hogy ezek megtörténtek.

Kertész a tárgyalások során végig tagadta a bűnösségét, bár azt elismerte, hogy több tízezer eurót adott át Böhmnek, de szerinte ez nem kenőpénz volt, ugyanis a volt titkosszolga Makóval együtt védelmi pénzt szedtek be tőle, fenyegették őt és a családját, neki pedig, ha akart, ha nem, fizetnie kellett.

A bíróság végül egy szavát sem hitte el vágfarkasdi vállalkozónak.

(Vég)ítélet

Kertész Józsefet, akit 2021-ben előzetes le is tartóztattak, a Specializált Büntetőbíróság 2023 június 29-én bűnösnek találta. A vágfarkasdi vállalkozó 6 év letöltendő börtönbüntetést kapott, 50 ezer eurós pénzbírságot szabtak ki rá, továbbá 5 évre eltiltották a vállalkozástól.

Ľudovít Makót egy külön eljárás keretében fogják ezügyben bíróság elé állítani.

A Golden Tabacoo tulajdonosi körébe Kertész fia is beletartozott. De a vállalkozásban részt vett a vízkeleti Bihercz Gábor is.

Bihercz neve az utóbbi években többször is elhangzott a csallóközi, és az alsóhatári maffiaperek során. A bírósági eljárások több vádlottja és tanúja is úgy vallott, hogy a vízkeleti férfi tagja lehetett a Sátor Lajos-féle dunaszerdahelyi bűnszervezet galántai szárnyának. A Dora családnak – akinek ugye az egyik tagja megölette volna Kertészt – közös vállalkozása is volt a Bihercz családdal.

Bihercz ügyét is egy külön eljárás keretében fogják tárgyalni, jelenleg szabadlábon védekezik.

Az üzletben feltűnik az egykori elit nyomozó, az ábrahámi Radovan Fodor is, akit a szeredi bűnbandával hoztak összefüggésbe, de Bihercz Gábor testvére is megfordult a Golden Tabacoo környékén, ellene októberben emelnek vádat egy gazdasági bűncselekménnyel kapcsolatban.

Kertész és a további öt „texasi” ellen 2020 decemberében vádat emeltek adócsalás miatt. Ezügyben a mai napig folynak a tárgyalások.



(Poroknovec Erik, Barak Dávid)