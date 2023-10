Fokozott rendőri ellenőrzések várhatók az alacsonyabb osztályú utakon, ajándékot kap, aki átmegy szűrésen

A rendőrség az elkövetkező napokban a kevésbé forgalmas útszakaszokon is fokozza az ellenőrzéseket, amelyek során főként az ittas vezetésre összpontosítanak majd. Mindez a Légy értelmes (Buď rozumný) nevű akcióhoz kötődik, amit a közlekedésügyi minisztérium közlekedésbiztonsággal foglalkozó osztálya (BECEP) és a Szlovákiai Sör- és Malátagyártók Szövetsége (SZVPS) közösen szervez – tájékoztatta a Paramétert Denisa Bárdyová rendőrségi szóvivő.

Rendőrségi felvétel

Az akció október 23-tól 29-ig tart majd, és az egész országra kiterjed.

„Már maga az őszi száraz és ködös idő próbára teszi a sofőrök figyelmét és reflexeit. A sofőrök főként az alacsonyabb osztályú utakon bíznak, hogy elkerülik a rendőrök figyelmét. A járőreink ezeken a területeken is felbukkannak, az elkövetkező napokban pedig országszerte speciálisan összpontosítunk az autósok ellenőrzésére, azzal kapcsolatban is, hogy közeleg a mindenszentek ünnepe. Az alkohol az év semmilyen időszakában és semmilyen úton nem tartozik a volán mögé” – hívta fel a figyelmet Tomáš Vrábel, a közlekedésrendészet igazgatója. A rendőrök határozottan lépnek fel az ittas vezetéssel szemben.

„Az őszi, hidegebb idő és az október vége egy olyan időszak, amikor az emberek útra kelnek hozzátartozóikhoz országszerte, így nemcsak a fő útvonalakon, hanem az alacsonyabb osztályú utakon is megnövekszik a forgalom. A kedvezőtlenebb időjárással a közúti balesetek előfordulásának kockázata is nő. A sofőröknek nemcsak saját maguk, hanem a közúti közlekedés többi résztvevőjének érdekében is nemet kell mondaniuk, ha alkohollal kínálják. Ha a sofőrök tudják, hogy vezetni fognak, csak egy biztonságos megoldás létezik számukra, mégpedig az, hogy olyan alkoholmentes lehetőséget választanak, mint az alkoholmentes sör, vagy a radler” – nyilatkozta Vladimír Michalík, a SZVPS ügyvezető igazgatója.

Az akciót május óta rendszeresen megrendezik, akkor speciálisan az autósokra irányult az ellenőrzés. Júniusban a kerékpárosok, júliusban a maradványalkohol, augusztusban a motorkerékpárosok, szeptemberben pedig ugyancsak a maradványalkohol volt a célkeresztben. A sofőrök, akik betartják a szabályokat, alkoholmentes sört vagy radlert kapnak ajándékba.



-para-