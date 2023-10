LÉNYEG: Ficónak még nincs kormánya, de egy nemzeti botrányt már legyártott

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Kormányunk még nincs, de Ficóék első komoly cirkuszolását, lebőgését már egyenes adásban élvezhetjük. Jó kis rajtot vett az ország irányítására készülő, és Matovičék idején a káoszkormányzásra ujjal mutogató "vérprofik" gyülekezete. Annyira, hogy már be lehet húzni az első strigulát a még meg sem alakult negyedik Fico-kormány szégyentáblájára.

Semmi rendkívüli

Semmi rendkívüli nem történt, csak az, amire a józanabbik újságolvasók is számíthattak. Az előző részek tartalmáról csak annyit, hogy Robert Fico, a választások nyertesének magabiztosságával kedden egy listát lobogtatva a kezében jelezte az államfőnek, pontosan kikkel akar kormányozni. Zuzana Čaputováék meg azóta néztek meredten maguk elé, és dörzsölték a szemüket. Aztán eltelt két nap, és az elnöki palota csütörtökön bejelentette, az államfő az új kormányról folyó egyeztetések folyamán hosszas gondolkodás után úgy döntött, hogy beleköt egy névbe. Azaz nem nevezi ki Rudolf Huliakot környezetvédelmi miniszternek. Azt az SNS listáján a parlamentbe került figurát, aki ijesztő nézeteivel, és hatalmas lendületével egy ideje borzolja a kedélyeket. Már szinte unalmas lenne megismételni, minek is tartja ez az alak a medvéket, és mit gondol a globális felmelegedésről, meg egyes természetvédők likvidálásáról. Az már a választások eredményeiből is könnyen kikövetkeztethető volt, hogy a nemzeti párt úgy küld összesen tíz képviselőt a törvényhozásba, hogy ebből a csapatból a szaporán karikázó szavazóbázisnak köszönhetően az egyetlen egy SNS-es maga a pártelnök, Andrej Danko lesz. A többiek meg furábbnál furább nézeteket valló személyek, akiknek a pártfegyelemnél sokkal többet mond egy lájk a Facebookon. Ebből a szedett-vedett bagázsból érkezik Huliak is, akinek csillapíthatatlan az ambíciója, és úgy érzi, otthonosan mozog a környezetvédelmi kérdésekben.

Államfői "nem"

Čaputová az SNS-es agytrösztről csütörtökön azt mondta, hogy a miniszteri poszt ilyen "minőségű" jelöltje, aki hosszú ideje nem fogadja el a klímaváltozással kapcsolatos tudományos konszenzust, egyszerűen nem vezethet és nem képviselhet olyan szaktárcát, amelynek a törvény értelmében a fő feladata a természet, a táj és a Föld éghajlatának védelme. Így aztán az államfő arra biztatja Ficót, hogy csak szépen keressen egy másik személyt erre a pozícióba, hogy aztán előbb-utóbb összeállhasson az új kabinet.

Karakánok a fitymálók

Azonban a nemzetiek hordája van annyira karakán, hogy nehezen tűri, ha valaki emlékezteti őket a szalonképtelenségükre. Most is ez a pálya, az SNS aránylag gyorsan figyelmeztetett mindenkit, esze ágában sincs visszavonni Huliak jelölését. Elvégre, még egy kicsit állhat a bál, ami a maguk igazában megerősítheti a tényeket lefitymáló, a konspiratív marhaságokban dagonyázó vudu hívőket.

Az érintett očovái polgármester meg túlságosan beleélte magát abba, hogy a főváros Duna-partján kap egy komplett minisztériumot, és nagyon mellre szívta az államfő elbocsátó, szépnek alig nevezhető üzenetét. Annyira begurult, hogy ahogy értesült a vele kapcsolatos elnöki nyilatkozatról, lehúzódott a kocsijával az út szélére és gyorsan készített egy kissé útszélire sikeredett videót. Amelyikben elmondja a véleményét az államfőről meg annak élettársáról, illetve a hazai természetvédő civil szervezetek brutális terrorjáról. Mert biztosan létezik ilyen. Szinte már várjuk, az SNS-t komolyan vevő ripacskodók Tarabában reinkarnálódott "magyar" szóvivője mikor nyögi be, hogy most már tiszta erőből a szlovák Huliakért vérzik a szíve, ezért aztán gyorsan "zsö szvi" akárki, akit Danko a szárnyai alól kibocsát.

Erre telik

Szóval, tulajdonképpen nem történt semmi rendkívüli a csütörtöki napon. Hiszen csak a a kormányzással megkínált nemzetieskedők igyekeznek embereket találni az új kabinetbe, de egyelőre csak abból tudnak főzni, amijük van. És többre nem telik nekik, csak hangosan böfögő prolira. Aki miatt lehet, hogy egy kicsit megreked a kormányalakítás menete. De sebaj, legalább a még mindig szabad kézzel dolgozó rendőrség addig is teheti a dolgát. Sőt, talán még egy kicsit azon is túl. Mivel úgy hírlik, nem lesz olyan könnyű tisztogatásokat végrhajtani a zsaruságon belül. Ugyanis az új hatalom csőrét piszkáló NAKA-nyomozók, akiket belerángattak a rendőrháborúba, védett státuszt kaptak. Így majd a hlasos új miniszternek nehezebb lesz a dolga, ha gyorsan meg szeretne válni azoktól a detektívektől, akik kiszagolták, hogy a most visszatért garnitúra fejeseitől továbbra is bűzlik valami Szlovákiában.

Sidó Árpád