10 főnökből 8 férfi, és inkább a nők dolgoznak az alulfizetett szakmákban – Mikor és mitől fog ez megváltozni?

Az álláshirdetés leírásában a férfiaknak 3,50 eurós órabért ajánlottak, a nőknek viszont ugyanazért a munkáért csak 2,90 eurós órabért szántak – hívta fel a figyelmet még öt évvel ezelőtt egy szlovákiai hirdetésre a Nový Čas. A nemek közötti bérkülönbség problémája azóta is jelen van, a csökkentésében viszont segíthetnek az Európai Unió lépései.

Fotó: TASR - illusztráció

A teljes bérszakadék mintegy 24 százaléka annak tudható be, hogy a nők magasabb arányban töltenek be olyan állásokat, amelyek társadalmilag és anyagilag is alulértékeltebbek, erre példa az egészségügy vagy az oktatás – írja a az Európai Bizottság. Ugyanakkor tény, hogy növekedett a nők száma a tudomány, a technológia és a mérnöki területeken, itt 2021-ben a munkaerők 41 százalékát nők alkották.

Éppen aktuális példaként szolgál az előrehozott paralmenti választás Szlovákiában. Pontosan 117 férfi és 33 nő került a parlamentbe. Már ez is nagy dolognak számít, mivel azelőtt ennyi női jelölt még sosem kapott helyet a parlamentben. A nemek közti egyenlőséget viszont még messziről sem éri el, hiszen a női képviselők száma körülbelül egynegyede a férfiakénak, de már ez is előrelépés a korábbi számokhoz képest.

A nők átlagosan több órát töltenek fizetetlen munkával, például gyermekgondozással vagy házimunkával, a férfiak pedig több időt fizetett munkával. Az Európai Bizottság 2022-es adatai szerint az EU-ban a férfiak mindössze 8 százaléka dolgozik részmunkaidőben, míg a nőknek csaknem egyharmada. A fizetetlen és fizetett munkát összeadva a nők több órát dolgoznak hetente, mint a férfiak. Emellett a nők nagyobb valószínűséggel tartanak szünetet a karrierjükben: a 2018-as adatok szerint az EU-ban a nők egyharmada szakította meg karrierjét gyermekgondozási okok miatt, szemben a férfiak 1,3 százalékával. A karrier alakulását sokszor a családi kötelezettségek is jelentősen befolyásolják.

2023. április 24-én az Európai Unió Tanácsa új szabályokat fogadott el a bérek átláthatóságáról, amely elősegíti a nemek közötti bérkülönbség megszüntetését.

„A láthatatlan munka, azok a feladatok, amelyek mondhatni sztereotipikusan a nőkre hárulnak, felérnek egy külön műszakkal. Ritkán fordul elő, hogy ha a gyerek megbetegszik, akkor a férfi marad vele otthon. Ezek mind olyan tényezők, amelyek hatással vannak a nemek közti bérkülönbségre. Azt viszont ki kell emelnem, hogy a sok nehezítő körülmény ellenére a nők igenis helyt tudnak állni, sőt, kiváló eredményeket tudnak elérni“

– nyilatkozta Mazács Ádám, az A-W-Real ingatlanközvetítő iroda igazgatója. Ez a szakma az egyike azoknak, amelyben a nők magas számban vannak jelen vezetői pozícióban.



Mazács Ádám

A Kariéra.sk portál 6530 válaszadó bevonásával végzett felmérést, amelyben a béregyenlőségről megkérdezett szlovákok 67 százaléka szerint a fizetések egyenlőtlenek, a nők kevesebbet keresnek. 2023-ban az Eurostat felmérése alapján Szlovákiában az aktuális bérkülönbség a nemek között 16,6 százalék, az EU-ban pedig átlagosan 12,7%-kal keresnek kevesebbet a nők óránként, mint a férfiak. A nemek közötti bérkülönbség megszüntetésének az érdekében az Európai Unió Tanácsa 2023. április 24-én új szabályokat fogadott el a bérek átláthatóságáról.

A nők kevesebb vezetői pozíciót töltenek be: 2020-ban az EU-ban a vezetők egyharmadát (34%-át) tették ki, holott az összes alkalmazott felét teszik ki.

„A gyakorlatban is könnyen meglátszik ez a jelenség, például, ha összeültetnek 10 vezetőt, abból általában 8 biztosan férfi. Saját tapasztalatok alapján mondhatom azt, hogy leginkább a férfiak szoktak többségben lenni, sőt olyan is előfordul, hogy nincs jelen női munkatárs.

Egy megbeszélés során, ahol vegyesen vannak jelen férfiak és nők, akkor az adott feladatot többféle szemszögből is képesek megvitatni. A különböző megközelítések pedig nagyon is hasznosak. Úgy gondolom, egy vállalatnak jót tesz a sokszínűség, ami még jobb eredmények eléréséhez vezethet“ – nyilatkozta Mazács Ádám.

A legnagyobb bérszakadék a vezetői pozíciókban van (23%) a legkisebb eltérés pedig az irodai pozíciók esetében (8%). Bozi Arnold, a WHC Slovakia munkaerő kölcsönző és közvetítő iroda tulajdonosa így reagált ezekre az adatokra: „Az irodai pozíciók esetében nem létezik nagy különbség, hiszen egyforma, egymást kiegészítő és támogató pozíciókról van szó, ahol sok esetben rutin feladatok elvégzése a cél, nincs szükség speciálisabb szakmai tudásra vagy készségekre, mint a vezetői pozíciók esetében. A vezető pozíciókban számít a tapasztalat, a szakmai tudás, az egyéni ambíció – ezek határozzák meg a végső bért. Hozzátenném, hogy azt is érdemes lenne vizsgálni, mit értünk vezető pozíció alatt, hiszen annak is több rétege lehet. Fontos továbbá a cég nagysága is. Egy multinacionális cégnél a legtöbb esetben központilag meghatározott fizetésekről beszélünk, ahol minden egyes pozíció bére meg van határozva, az adott piacnak megfelelően, tehát nem függ a nemtől.”



Bozi Arnold

Madari Gábort, az Amorsa Marketing cég vezetője hozzáfűzte: „Kisebb regionális cégeknél előfordulhat, hogy azonos pozícióban eltérnek a bérek, mivel az alacsonyabb számú alkalmazottszám miatt egy-egy munkavállalóra több, másfajta feladatot is bíznak. Ilyen esetben megtörténhet, hogy azonos pozícióban eltérő a bérezés.”

Ehhez kapcsolódik az üvegplafon jelenség – azaz az, hogy a nők megrekednek és nem tudnak egy bizonyos szint fölé jutni, nem lesznek vezetők. Ez a jelenség évtizedek óta ismert, erről interjúalanyaink úgy nyilatkoztak, hogy a környezetükben, a cégeikben jelenleg is vannak női vezetők, vagy dolgoznak olyan női beosztottak, akiknek megvannak a képességek arra, hogy a nem is távoli jövőben vezetői pozíciót lássanak el. Ugyanolyan bérezés mellett, mint férfi kollégáik.



Madari Gábor

„A bérszakadék jelenség magában foglalja ezt az egész problémahalmazt: a fizetetlen otthoni és gyermekgondozáshoz kapcsolódó munkát, a foglalkoztatottsági szakadékot, a szakmák és pozíciók közötti eltéréseket. A bérszakadék nem korlátozódik kizárólag az azonos munkakörökre, csökkentéséhez többek között az üvegplafont is át kell törni” – idézi a Media1 Csernus Fannit, az Amnesty International Magyarország nemek közötti egyenlőség szakértőjét.

A nemek közötti bérszakadék a körülöttünk levő országokban is létezik, mint például Csehországban, Magyarországon és Lengyelországban is. Már az állásinterjún is megfigyelhető, hogy a nők kevesebb pénzt kérnek. Ez annak tudható be, hogy kisebb az önbizalmuk a férfi kollégáikkal szemben. Még mindig érezhető, hogy maguk a nők is a férfiakat tekintik a kenyérkeresőnek – írja a Podnikajte.sk.

Ki kell emelni, hogy vannak pozitív példák is: olyan szakmák, ahol a nők bérezése javuló tendenciát mutat, mint például az ingatlanközvetítő szakma.

„Az ingatlanközvetítő szakmában megfigyelhető, hogy több női munkatárs van, aminek köszönhetően többen is kerülnek vezetői pozícióba. Pozitívumként említeném a Dunaszerdahelyi járás ingatlanirodáit is: nagyon sok helyen nő alapította és vezeti sikeresen. A mi vállalatunknál csak a képességek és a jelölt élethelyzete dönti el azt, hogy ki kerülhet vezető pozícióba. Az ingatlanirodákban konkrét szabályok vannak arra, hogy milyen módon történik a kifizetés, ami általában jutalékos rendszert jelent. Nemtől függetlenül, teljesítmény alapján van a fizetés, ahol pontosan látható, hogy a nők is tudják ugyanazt a teljesítményt hozni, mint a férfiak. A közvetítőknél kimondottan az a tapasztalat, hogy a jobban teljesítő nőknek automatikusan jár a magasabb fizetés” – mondta Mazács Ádám.

Felmerül azonban egy fontos kérdés: mire figyeljenek oda a munkavállalók és a munkaadók, hogy elkerüljék az esetleges bérkülönbség kialakulását?

„A munkavállalóknak azt javasoljuk, hogy minden esetben informálódjanak, nézzék meg, milyen az átlagos bérszint az adott pozícióban. Ne féljenek szakember segítségét sem kérni. Cégünknél sokszor találkozunk azzal, hogy a munkavállalók nem tudják megfelelően prezentálni magukat a munkaadók felé, ezáltal potenciális munkalehetőségektől és bizonyos esetekben akár az eddigi megszokott bérüktől magasabb bérezést kínáló munkáktól esnek el” – nyilatkozta Bozi Arnold.

„Marketingszolgáltató cégként minket keresnek azzal a vállalatok, hogy segítsünk a munkaadói márkájuk kialakításában, illetve a munkavállalók felé történő kommunikációjuk javításában. Azok a cégek, akiknél semmilyen esetben nem alakul ki nemi megkülönböztetés, sajnos nagyon nehézkesen kommunikálják ezt kifelé, pedig ez is egy az olyan munkaadói sajátosságok közül, amit érdemes lenne a megfelelő formában és minőségben kommunikálni” – egészítette ki Madari Gábor.

A nemek közötti bérszakadék csökkentése érdekében az Európai Parlament 2023-ban megszavazta, hogy a munkavállalóknak joguk van tudni, a munkakörük alapján melyik fizetési kategóriába is tartoznak. Mazács Ádám elmondása szerint segítene a helyzeten, ha nem feltétlenül egyénekben gondolkodnánk, hanem inkább családokban. „Hiszen, ha egy család összedolgozik, akkor nem egy emberre hárul az összes feladat, hanem az megoszlik. Az esetek többségében még mindig a nők végzik el az otthoni munkák többségét, a család körüli dolgokat, tehát ezzel együtt óraszámban is jóval többet dolgoznak. Ha időt és teret adunk a nőknek, akkor sokkal színesebb, harmonikusabb, kiegyensúlyozottabb családok, munkahelyek és társadalmak alakulhatnak ki.”

Vicsápi Natália vállalkozó, aki Szlovákia második legnagyobb nyomdászati cégének élén 2010-ben elnyerte az Év Üzletasszonya díjat Szlovákiában, majd 2012-ben az Év Szlovák Nője díjat vehette át. Két évvel később azonban elvesztette a cégét és a vagyonát, ezt követően pedig megváltozott az egész élete. Azóta egy teljesen más területen kezdett karriert építeni, s mára már tudatossági mentorként, valamint önismereti trénerként tevékenykedik. A témára rálátása van egykori alkalmazottként, majd pedig vállalkozóként, valamint munkaadóként is vannak a tapasztalatai.



Vicsápi Natália

„Azok a nők, akik elhatározták magukat, akiknek vannak céljaik, sokkal tudatosabban állnak hozzá az élethez, és bár tudják, hogy nőként több mindent kell megcsinálniuk, nem becsülik alá a képességeiket. Tudják jó szívvel, örömmel és szeretettel csinálni azt, amit csinálnak, hiszen a nehezítő körülmények ellenére képesek kiharcolni azt a fizetési szintet, ami a férfiaknak van.

Terapeutaként azt javaslom a nőknek, hogy semmiképpen ne a második helyre pozicionáljuk magunkat, hanem álljunk bele a küldetésünkbe, csináljuk szívvel, és mutassuk meg, hogy igenis képesek vagyunk rá, mert rengeteg pozitív példa van erre a világban” – mondta Natália.

A magyarországi helyzetről szóló cikk a Media1.hu oldalon található, amely közös együttműködésben született a Thomson Alapítvány támogatásával.

(Bokros Bianka)