Mostantól megint rosszabb azoknak, akik lakáshitelt készülnek felvenni

Az Európai Központi Bank ugyan meghagyta az eddigi szinten, 4,5%-on az irányadó kamatlábat, ezzel megszakítva a kamatlábemelések eddigi leghosszabb időszakát, és ez jó hírt jelentene azok számára, akik jelzáloghitelt készülnek felvenni, három nagy szlovákiai bank viszont nem várta meg az EKB döntését, hanem már előre emeltek - írja a SME.

A Szlovák takarékpénztárról (Slovenská sporiteľňa), a ČSOB-ról és Tatra bankról van szó, amelyeknek 54%-os részesedésük van a lakáshitelek piacán. A legnagyobb emelést épp a Szlovák takarékpénztár hajtotta végre, mely több kamatfixálás esetében is 0,7%-kal emelt, ezzel pedig tulajdonképpen a legdrágábbakká váltak a piacon. Egyedül az egyéves fixálás esetén nem éri el a jelzáloghitelük kamatlába az 5%-ot (4,99%, a 3 és 5 éves esetében jócskán (5,19%), afelett pedig még inkább (5,39%) meghaladja azt.

A Szlovák takarékpénztár már a múltban is megadta egy-egy időszak alaphangját a kamatlábakat illetően. 2019-ben például ők indították el a trendet, mely során a jelzáloghitelek kamata lecsökkent 1% alá. A kampányuk arra ösztönözte a versenytársakat, hogy szintén csökkentsenek, és 2021 végén még előfordult olyan is, hogy jelzáloghiteleket lehetett felvenni 0,5% körüli kamattal.

A trend 2022 februárjában fordult, akkor a VÚB kezdte meg a kamatlábak emelését. A konkurencia akkor is csatlakozott, és a Szlovák takarékpénztár mostani lépése is azt igazolja, hogy a kamatemelkedés trendje továbbra sem ért véget.

A versenytársak kamatemelésére számít a SME által megszólított szakember, a Partners Investments társaság igazgatója, Maroš Ovčarik, aki ugyanakkor azt nem zárta ki, hogy a jelzáloghitel-tortából kisebb szeletet birtokló némely bank dönthet úgy, hogy alacsonyabban tartja kamatlábait, hogy ezzel növelje részesedését.

A Szlovák takarékpénztárhoz elsőként a ČSOB csatlakozott, amely csütörtökön 0,2%-kal növelte az 5 éves fixálású kamatlábat, és 0,1%-kal a hosszabb rögzítéseket. Az egyéves kamatfixálás nem változott, viszont az még így is drágább (5,39%), mint a takarékpénztárnál (4,99%). A 3-4 éves rögzítésű hiteleket is változatlanul hagyták (4,29%) , ami pillanatnyilag jóval alacsonyabb a takarékpénztárénál (5,19%), és az 5 éves fixálású hitelt is csak erre a szintre emelték.

Múlt pénteken emelte meg a 10 éves rögzítésű jelzáloghitelek kamatát a Tatra bank az addigi 4,29-ről 4,69%-ra. Ez esetben is nagy a szakadék a takarékpéztárhoz képest, ugyanis emez 5,39%-ra emelt.

A bankok az EKB kamatpolitikájával és a bankközi piacokon zajló folyamatokkal indokolják az emelést. Christine Lagarde EKB-elnök pedig a napokban úgy nyilatkozott, egyelőre korai beszélni a kamatlábak csökkentéséről.

Ovčarik elmondta, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a kamatláb mostani legtartása azt is jelenti az EKB-nál, hogy már nem fogják azt tovább emelni, mivel ha nem sikerül megtörni az inflációt, további kamatemelésrel lehet szükség.

A kommersz bankok számára ugyanakkor nagyon fontos a mozgás a kötvénypiacon. Az államkötvények piaca ugyanis nagyban befolyásolja a a jelzáloghitelek kamatát. Márpedig azok most jól termelnek, a tízéves lejáratúak 4% körül. A bankoknak pedig nem érdemes ezek kamata alá menniük, mivel abban az esetben több pénzt hozna számukra, ha a pénzt ebbe fektetnék és nem lakáshitelekbe helyeznék ki.

A jelzáloghitelek kamatát ugyanakkor az adott ország politikai helyzete és az abból adódó rizikók is emelhetik. Ha például egy-egy állami intézkedés magasabb költséggel jár számukra, akkor azt átháríthatják az ügyfeleikre. Például a bankadót, amit a Fico-kormány belengetett.

