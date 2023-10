II. labdarúgóliga, 14. forduló: Már a komáromiak sem veretlenek

Vasárnap délelőtt a pozsonyligetfaluiak otthonában ért véget a komáromiak parádés őszi menetelése, szakadt meg veretlenségi szériája. A hazaiak szereztek vezetést, Voleský azonban egyenlitett. A hajrában a hazaiak kétszer is betaláltak. Ekkor azonban már a Radványi-legénység emberhátrányban futballozott. Az 59. percben Pastorekot állította ki a játékvezető.

Karol Scholtz illusztrációs felvétele

A somorjaiak a Pomléban döntetleneztek, ők is 10 emberrel fejezték be a csatát. Szolgai a 70. percben gyűjtötte be a piros lapot.

Eredmények:

Slavoj Trebišov–MŠK Žilina B 2:2 (1:1), g.: Bajtoš (31.), Begala (68.), ill. Bortoli (15.), Vaľko (90.).

FK Humenné–Tatran Liptovský Mikuláš 4:1 (1:0), g.: Holp (17.), Dzurík (53.), Ahl (68.), Streňo (82.), ill. Laura (87.).

MŠK Považská Bystrica–Slovan Bratislava B 3:1 (1:0), g.: Gerebenits (14.), Slávik (58.), Praženka (84.), ill. Božík (60.).

MŠK Púchov–FK Pohronie 0:4 (0:1), g.: Mazan (42., 55., 80.), Horvát (49.).

MFK Dolný Kubín–Tatran Prešov 0:3 (0:2), g.: Dolný (19. – 11-esből), Gáll (45.), Kopásek (89.).

FC STK 1914 Somorja–Spartak Myjava 2:2 (2:1 ), g.: Toman (9. – öngól), Krivokapics (21. – 11-esből), ill. Halabrin (6.), Bílovský (– 11-esből),

Malženice–FK Spišská Nová Ves 3:1 (3:1), g.: Koša (28.), Chovan (36.), Paur (45.), ill. Škovran (12.).

FC Petržalka–KFC Komárom 3:1 (1:1), g.: g.: Bordáč (10., 83.), Babovič (88.), ill. Voleský (23.).

A bajnokság állása:

1. Komárom 14 12 1 1 32:12 37 2. Prešov 14 3 3 2 23:9 30 3. Púchov 14 8 1 5 28:17 25 4. Petržalka 14 7 4 3 24:14 25 5. P. Bystrica 14 6 6 2 25:15 24 6. Humenné 14 7 2 5 27:22 23 7. Myjava 14 7 2 5 22:21 23 8. Žilina B 14 7 1 6 29:26 22 9. Slovan B 14 5 3 6 17:22 18 10.Trebišov 14 5 2 7 13:22 17 11. Pohronie 13 4 4 5 16:18 16 12. : Mikuláš 14 4 2 8 18:22 14 13. Somorja 13 3 4 6 17:31 13 14. Malženice 14 3 3 8 14:22 12 15. D. Kubín 14 2 4 8 16:32 10 16. Sp. N. Ves 14 0 2 12 10:26 2

(ái)