Rendőrfőkapitány nem lesz, de gyorsan a belügyi inspekció élére tennék Branislav Zuriant

Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter folytatja a személyi változások eszközölését a belügyi tárcánál, Branislav Zuriant jelöli a belügyminisztérium belső inspekciójának élére.

Fotó: TASR - archív

"A belső ellenőrzés vezetői posztjának jelöltje Branislav Zurian" – jelentette be Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter hétfőn délután, miután találkozott Robert Ficóval. Egyúttal leszögezte, továbbra is folytatódnak a személycserék a tárcánál, de gyorsan hozzá is tette, nem revansról van szó. Šutaj Eštok azt akarja, hogy Zuriant még ezen a héten kinevezzék.

Az inspekciót jelenleg Peter Juhás vezeti, aki védett bejelentő státuszt kapott. A törvényből kifolyólag tehát nem lehet Juhást leváltani a védett bejelentőkkel foglalkozó hivatal hozzájárulása nélkül, amelynek élén Zuzana Dlugošová áll.

Šutaj Eštok felkérte a parlament védelmi és biztonsági tanácsának elnökét, a smeres Tibor Gašpart, hogy hívjon össze egy ülést, ahol a jelölt nyilvános meghallgatása zajlik majd.

"Ha ez átmegy, a kormány még a héten kinevezi" - mondta Šutaj Eštok.

Branislav Zurian közel állt az öngyilkosságot elkövetett korábbi országos rendőrfőkapitányhoz, Milan Lučanskýhoz. Amikor Tibor Gašpar után rendőrfőnök lett, 2019. május 1-től Zuriant nevezte ki a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) igazgatói posztjára, majd Zurian két évig irányította az elitrendőrséget.

2021 februárjában Boris Beňa, a titkosszolgálat (SIS) korábbi helyettes vezetője azt állította, hogy Zurian korábban beszámolt neki Ľudovít Makó NAKA-s megfigyeléséről. Zurian határozottan elutasította a vádat. Akkor elmondta, a feladatkörébe beletartozik a kapcsolattartás más partnerszervezetek képviselőivel, beleértve a titkosszolgálatokat is, de mindig betartotta a törvényeket és igyekezett küzdeni a bűncselekmények elkövetői ellen.

Beňa arról számolt be, hogy Zurian a találkozójukon megerősítette, hogy egy gyilkosság miatt eljárás indult a Pénzügyi Hatóság bűnügyi hivatalának volt vezetője, a rendőrséggel azóta már szintén együttműködő Makó ellen, és lehallgatják őt meg három másik személyt is. Beňa ezt a kérdést azért firtatta Zuriannál, mert Makó kérte meg erre.

Zurian viszont a Denník N-nek adott interjújában azt mondta, a válaszadást úgy értelmezte, minthogy a SIS mint partnerszervezet igagzatóhelyettesével vitat meg egy konkrét ügyet. Zurian ezután 2021 májusában távozott a pozíciójából és a rendőrségtől is. A hónap végén önként jelentkezett a rendőrségen, a kihallgatás után viszont szabadon engedték. Júniusban a főügyészség megszüntette az ellene folyó eljárást.

2021 májusában tartottak nála házkutatást, később emiatt az Alkotmánybírósághoz fordult, és sikerrel járt. Elrendelték, hogy a házkutatási parancsot kiadó Pozsonyi I. Járásbíróság fizessen 2 ezer eurós kártérítést Zuriannak.

Zuriant később ismét meggyanúsították bizalmas információk szivárogtatásával, de a Főügyészség idén májusban ismét leállította az ellene indított eljárást.

Peter Pellegrini, a Hlas-SD elnöke múlt héten jelentette ki, hogy Branislav Zurian nem lesz országos rendőrfőkapitány, sem az SIS igazgatója.



