Fico „erődemonstrációval” rettentené el az embercsempészeket, a rajkai határra egy vízágyút is beállítottak

Lovakkal, kutyákkal, hőkamerákkal felszerelt autókkal és néhány drónnal akarja megállítani a menekülteket a mintegy 650 km hosszú szlovák–magyar határon a Fico-kormány. Azt nem árulták el, hogy hány rendőrt vetnek be, és az is valószínűsíthető, hogy a magyar kormány nem veszi vissza a migránsokat. Fico abban bízik, hogy a határon tartott sajtótájékoztatónak tűnő „erődemonstrációval” elrettentette az embercsempészeket. Komáromban a rendőrök még nem hallottak arról, hogy a zöld határt is őrizniük kellene.