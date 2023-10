Mindenszentek napján még megkímél bennünket az idő, utána viszont durvább fokozatra vált

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) közölte, milyen időre számíthatunk mindenszentek napján.

Az időjósok szerint szerdára elvonulnak az esőfelhők, így tehát mindenszentek napján csapadékmentes, derűs időre van kilátás. Annak idején az emberek meleg öltözékben és fogvacogtató hidegben járták a temetőt november 1-én, ez viszont már idén sem lesz jellemző – a nappali maximumok 14-15 fok körül alakulnak. A gyertyagyújtást sem nehezíti majd erős szél, sőt, konkrétan szélcsendre lehet számítani.

Csütörtökön aztán csak annyiban változik majd az időjárás, hogy valamelyest megnövekszik a felhőréteg, illetve feltámad a szél is. Csapadékra ezúttal sem lesz kilátás, péntektől viszont már igen, és ahogy az általában lenni szokott, hétvégén is többfelé számíthatunk majd esőre. Emellett lehűlés is érkezik: szombaton és vasárnap már csak 10 fok körüli nappali maximumok várhatók.



Forrás: SHMÚ

