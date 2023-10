LÉNYEG: A belügyminiszter hőkamerás emberei a magyar határon láttak valami ijesztőt, és aztán eldicsekedtek a nagy nullával

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Elégedett a belügyminiszter, aki szerint siker az, hogy egyetlen menekült sem "akadt horogra" a kedd hajnalig tartó rendőrségi akció során a szlovák-magyar határon. A jó nevű Matúš Šutaj Eštok abban bízik, hogy a zsaruk összehangolt fellépéséről értesültek az embercsempészek, akik így legalább tudatosíthatják, hogy a szlovák migrációs politika határozott változáson megy át. És ezzel le lehet húzni a rolót, befellegzett a mocskos bizniszüknek. A zöld határ ellenőrzésében több száz rendőr és katona vett részt, de drónokat, hőkamerás kocsikat és csónakokat is bevetettek, és a miniszter szerint ennek meglett az eredménye, habár egyetlen árva menekültet sem csíptek fülön. De, mint a pórul járt vadászok, akik a zsákmányejtés során még csak bakot sem lőnek, ezért aztán azzal háryjánoskodnak, hogy messziről látták a fene nagy vadat, a miniszter emberei is állítólag észleltek mozgásokat. Az a hír járja, hogy egy nagy csoport ideiglenes "bevándorló" akart bejutni Szlovákiába, de megijedtek a hőkamerás egyenruhásainktól, és el lettek riasztva. És most ez lenne a cél, éppen azt kell elérni, hogy a migránsok meg se próbáljanak hozzánk átruccanni, hogy aztán Ausztria vagy Csehország felé minél hamarabb elhagyhassák az országot.

Sir Šutaj Eštok

Az elrettentő akció egyelőre egyszeri volt, nincs arról szó, hogy ez rendszeresen megismétlődne. Legfeljebb akkor, ha olyan információk futnának be, hogy nagyobb létszámú csoport ólálkodik a határ mentén. Szlovákiába. A miniszter legalább annyira vagány, amennyire a Gyalog galopp filmből ismert bátor Sir Robin. Šutaj Eštok kész bármikor kiküldeni az embereit a terepre, ha erre szükség lenne, azonban az általa az első munkanapján kipenderített országos főzsaruval nem mert egy perc erejéig sem találkozni, inkább átvezényelte őt az isten háta mögé. Közben a tárca vezetője rohamtempóban " megemberesedett" és már a visegrádi országokkal egyeztetne hogy közösen kezeljék a migrációs kérdést. Előtte azonban még a magyar féllel is átvenné a helyzetet, és ezért azt szeretné, ha az első hivatalos munkamegbeszélése Budapesten lenne, amire persze Robert Fico is elkísérné őt.

Drága cirkusz

A nagy nullát eredményező belügyi "hadművelet" kiverte a biztosítékot a legerősebb ellenzéki pártnál is. A Progresívne Slovensko arról beszél, hogy ez az egész egy drága színjáték, csupán pénzpazarlás, és az emberi erőforrások pocsékolása volt a szlovák- a magyar határon. Mert a tényleges megoldáshoz politikai bátorságra lenne szükség, az Európai Unión belüli megegyezéshez, és különben is, a Szlovákián áthaladó migráció már egy hónapja meredeken csökken, a balkáni útvonalon bevezetett intézkedések miatt, meg a romló időjárásnak köszönhetően. Így meg a határ menti "kommandóskodás" csak arra jó, hogy Fico kormányfő ezzel akarja elterelni a figyelmet az ország valós problémáiról, köztük a rendőrségnél megkezdett „tisztogatásról”.

Hol itt a bosszú?

Ez a bátor új garnitúra nem csupán Hamrant menesztette kapásból, hanem a helyetteseinek is ajtót mutatott. Sőt, a Fico-korszak törvénytelenségei után nyomozó Čurillás NAKA- detektíveket is jól megszívatták, mert hétfőn nem engedték be őket a munkahelyükre. A felfüggesztett rendőrök így kénytelenek otthon maradni, a fizetésük csökken, és majd egyszer valószínűleg jogi úton döntenek az ügyükről. Persze, szó sincs itt bosszúról, legfeljebb hivatali jogkörrel való visszaélésről. Ami viszont büntetendő. De ebben az országban ennél fajsúlyosabb ügyekért sem ütötte meg senki sem a bokáját.

Az Igor Matovič csapatához ragaszkodó, utolsó mohikánként magyar képviselőként tevékenykedő Grendel Gábor is úgy látja, a miniszterelnököt csak a rendőrség ellenőrzése és a korrupciós bűncselekmények büntetési tételeinek csökkentése érdekli, hogy a „haverjait kihúzza a csávából”.

13 ezer euró

Az új bandájával országos turnéra gyúró Ficót majd az is egyre inkább fogja izgatni, hogy rendkívül nehéz év előtt áll Szlovákia, mert egyre csak növekszik az államadósság. Az most éppen annyi milliárdon áll, hogy minden egyes állampolgárra - a csecsemőket és a nyugdíjasokat is beleértve - fejenként tizenháromezer eurónyi hiány jut. És a szociális juttatásokat, például a 13. nyugdíjat ígérgető legújabb Fico-kormány még csak éppen felvonult a pályára, de még labdába se rúgott. Pedig a hitelezők türelme is véges. Ők meg legkésőbb jövő tavaszra egy szakmailag megalapozott tervet akarnak majd látni az ország pénzügyeire vonatkozóan, aminek a fő üzenete az kell, hogy legyen, hogy az új kabinet érti, mennyi egy meg egy.

Sidó Árpád