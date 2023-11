A színház és nevelés összefüggéseivel foglalkozik a novemberi Katedra

A XXXI. évfolyam 3. lapszámában ezúttal a színház és nevelés tematikájára összpontosít a Katedra szakfolyóirat. Leginkább az a kérdés foglalkoztatja, hogy a színházi nevelés témái, eszközei hogyan alkalmazhatók hatékonyan a közoktatásban, s milyen formában és minőségben jelennek meg a napi pedagógiai gyakorlatban.

A tematikus blokkot Kozsár Zsuzsanna vezércikke indítja, amelyben a szerző a(z iskolai) színjátszáshoz fűződő emlékeit, attitűdjeit tárja az olvasó elé. A Négyszemközt rovatban a rimaszombati származású Básti Andrea színésznő, drámapedagógus mesél a színházi nevelés személyiségfejlesztő lehetőségeiről, a személyes életére gyakorolt hatásáról, a Baltazár Színházbeli, fogyatékkal élő színészekkel átélt színházi pillanatairól. A beszélgetést Kuklis Katalin tanulmánya követi, amely a szlovákiai magyar színházi nevelés történetét, koncepcióját, kihívásait foglalja össze. A tematikus blokkot N. Tóth Anikó írása zárja, melyben az iskolai színjátszás megszervezésével, szereplőivel, műfajaival, a szövegválasztás és rendezési folyamat kérdéseivel foglalkozik. A szerző a tanulmányát egy saját összeállítású szerkesztett játék forgatókönyvével zárja, amelyben 10-12 éves tanulók számára kínál inspirációt egy karácsonyi alkalmi műsor összeállítására.

A tematikus blokkot követően folytatódnak a korábban indult állandó rovatok: a Pályakezdők rovatban Bóna Friderika, tolmács-fordító szakos hallgató mutatkozik be a Top Gun-duológia fordításelméleti vizsgálatával, Bezányi-Thuróczy Flóra egy újabb társasjáték-ajánlással jelentkezik, Sőnfeld Mátyás ezúttal egy szájharmonikát népszerűsítő zenepedagógiai foglalkozást mutat be, Schulcz Patrik az oktatási rendszer és a munkaerőpiac összefüggéseit vizsgálja, Balogh Kinga a helyes testtartás pszichológiai vonatkozásairól ír, Csicsay Alajos pedig a 20. század eleji oktatáspolitika kérdéseiről, valamint a Duna menti biotópok jelentőségéről értekezik. A novemberi lapszám hátsó borítóján a Közép-európai Tanulmányok Kara mutatkozik be.

A digitális folyóirat megjelenését a Kisebbségi Kulturális Alap és a Magyar Tudományos Akadémia támogatja. A novemberi lapszám ingyenesen elérhető a folyóirat honlapján.



