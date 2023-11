Elkészült az utolsó Beatles-dal - már meg lehet hallgatni (VIDEÓ)

Paul McCartney és Ringo Starrnak köszönhetően elkészült a Beatles utolsó dala, a Now and Then - írja a hvg.hu.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

A két zenész tavaly fejezte be azt a szerzeményt, aminek még maga Lennon a hetvenes években kezdett neki. Akkor egy demokazettára vette fel a falt a híres Dakota-házban található stúdióan.

A Now and Then-en már a kilencvenes években is dolgozott a két zenész, miközben folyt a Beatles Anthology projekt, aztán nem lett belőle semmi. Akkoriban felvettek egy George Harrison-gitársávot is hozzá, amit lehet majd hallani a jelenlegi felvételen.

Egy 12 perces kisfilm is készült, aminek rendezője Oliver Murray. November 3-án látható lesza szerzeményhez készült klip is.

viahvg.hu