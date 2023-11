Üvegtársak – modern üvegplasztikák és régi üvegtárgyak a Galántai Honismereti Múzeum soron következő kiállításán

A Galántai Honismereti Múzeum Üvegtársak című soron következő kiállításának témája az üveg. Dimény Luca és Molnár Zsuzsa Lili, magyarországi üvegművészek modern poétikus plasztikái érkeznek Galántára, amelyeket a múzeum gyűjteményéből válogatott történeti használati üvegtárgyakkal egészítenek ki. A tárlathoz kapcsolódó programok az üveg törékenységére rezonálnak és az emberi kapcsolatokkal foglalkoznak. A kiállítás megnyitójára 2023. november 15-én, szerdán 17:00 órakor kerül sor. A kiállítás 2024. március 15-ig látogatható.

Az üveg adta fény-árnyék jelenségek csodálata és megjelenítése Dimény Luca és Molnár Zsuzsa Lili alkotómunkáját is meghatározza. A kiállításon a látogatók olyan kisplasztikákkal és képekkel találkozhatnak, melyek által az alkotók amellett, hogy érzékletesen mutatják be az őket foglalkoztató témákat, ízelítőt is adnak az üveg különböző megmunkálási módjaiból.

A kiállítást kiegészítik a Galántai Honismereti Múzeum gyűjteményében található üvegből készült használati tárgyakkal, így folytatva a különböző alapanyagokat bemutató tárlataik sorát. A látogatók betekintést kapnak az üveg történetéről és felhasználási módjának változásáról az őskortól a napjainkig.

A muzeológusok olyan kisérőrendezvényeket szerveznek a kiállítás ideje alatt, amelyek az üveg törékenységére rezonálnak és az emberi kapcsolatokkal foglalkoznak. Az előadásokat és workshopokat sokéves tapasztalattal rendelkező párkapcsolati coachok fogják vezetni: Ing. Dagmar Polievková (SK) és Dr. Poór Judit (HU). Ezek a programok 2024 februárjában a Randevú a múzeumban rendezvény keretén belül lesznek látogathatók.

A vernisszázsra 2023. november 15-én, szerdán 17:00 órakor kerül sor a Galántai Honismereti Múzeumban. A tárlatot Lipovics János iparművész, szobrász nyitja meg. A kiállítás 2024. március 15-ig tekinthető meg.



