Most már biztos, hogy buktuk a több milliárd eurós óriásbefektetést, de a gazdasági miniszter szerint nincs ok a pánikra

Szlovákia több potenciális befektetővel tárgyal, akik szeretnének az országban befektetni.

Ezt Denisa Saková gazdaságügyi miniszter jelentette ki csütörtökön azokra a sajtóértesülésekre reagálva, amelyek szerint a Volkswagen-konszern nem épít új akkumulátorgyárat az Európai Unióban, ebből kifolyólag tehát már biztos, hogy Nagysurányban (Érsekújvári járás) sem.

Saková hangsúlyozta, az, hogy nem épül akkumulátorgyár Szlovákiában, nincs összefüggésben azzal, hogy új kormány került hatalomra.

„Még folyamatban vannak a tárgyalások, most nem szeretnék elárulni bizonyos dolgokat, de minden bizonnyal a kormányunk és én miniszterként is megpróbálunk minél több befektetőt vonzani Szlovákiába, hogy fokozzuk a gazdasági növekedésünket, és nagyobb számú munkahelyet teremtsünk, ahogyan azt az előző kormány is tervezte” – mondta Saková.

A miniszter arról is beszélt, támogatja Robert Fico miniszterelnök bejelentett vietnami és kínai látogatásait. Szerinte Ázsia jelenleg az egész fejlett világ számára prioritást jelent.

Saková azt is megerősítette, hogy hivatalba lépése óta foglalkozik az energiaárak témájával, és többször tárgyalt szlovákiai energiacégek képviselőivel. "Állandóan arra törekszem, hogy az energiaárak olyanok legyenek, hogy a polgáraink meg tudják fizetni" - mondta, de részleteket egyelőre nem közölt.



