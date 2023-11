Este rockabilly, délelőtt zeg-zug mesék az NFG-ben

Szombaton este a budapesti CandyMen Duo ad egy eszeveszett, fergeteges koncertet a dunaszerdahelyi NFG klubban. Aki még nem találkozott velük, az most ne hagyja ki!

Forrás: CandyMen Duo

Tom White & The Mad Circus névem ők Magyarország legőrültebb rockabilly zenekara, akik a rock&roll műfaját feszegetik. 2018-ban, Ricky & The Drunken Sailors néven szerepeltek az X-Faktorban is, a második élő show-ig jutottak, így végül a hetedikek lettek. A CandyMend Duo a kétfős felállásuk a frontember Tom White-tal, illetve Schiffler Patrik nagybőgőssel.

"Műsoruk szerves részét a 90-es évek hazai és külföldi retro slágerei, illetve a mostani világslágerek Rockabilly átdolgozásai alkotják, a közönség legnagyobb örömére" - olvasható a weboldalukon.

Vasárnap délelőtt (10.00) pedig a gyerkekeké a főszerep a klubban. A Kavics Társulat lebilincselőn izgalmas és kreatív előadással érkezik, Zeg-zug mesék címmel, mely során többek között azokra a kérdésekre keresik a választ, vajon a hegyek-völgyek zeg-zugai miket rejtenek, és miért csendesebb az erdő télen.

