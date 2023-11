Fico „tisztázta” Ukrajna katonai támogatását: az állam nem ad fegyvert, de a fegyvergyártók szabadon üzletelhetnek

Robert Fico szerint a szlovák állam nem ad további katonai támogatást Ukrajnának, de ha a fegyvergyárak fegyvert akarnak szállítani Ukrajnába, azt nem akadályozza meg. Az Európai Unió Ukrajna-politikájának támogatása szerinte nem jelenti azt, hogy egyetért Ukrajna fegyverekkel való támogatásával is. Robert Kaliňák védelmi miniszter katonai tiszteletadással és vörös szőnyeggel fogadta Ficót.

A védelmi minisztériumban tett látogatása során próbálta tisztázni kormánya álláspontját Ukrajna katonai támogatásával kapcsolatban Robert Fico miniszterelnök.

„A lakosság számát és a gazdaság teljesítőképességét figyelembe véve Szlovákia azok közé az országok közé tartozik, akik jelentős fegyverszállítmányokkal támogatják Ukrajnát” – számolt be a jelenlegi helyzetről Fico.

Szerinte a szlovák támogatás a GDP 0,6-0,7 százalékát teszi ki. „Az új kormány teljesen más álláspontot képvisel a fegyverekkel való támogatás kérdésében” – mondta a miniszterelnök.

Ezzel azt erősítette meg, hogy a szlovák kormány nem fog közvetlen katonai támogatást nyújtani a megszálló Oroszország ellen harcoló Ukrajnának. Viszont nem fogja akadályozni a szlovákiai fegyvergyárakat abban, hogy Ukrajnába exportálják termékeiket.

„Ha valamilyen cég fegyvereket akar gyártani, és azt valakinek le akarja szállítani, azt nem fogjuk akadályozni, ez volt korábban is az álláspontunk az ellenzékben is” – állítja Fico.

Arról nem beszélt, hogy mi van, ha ezek a gyárak részben állami kézben vannak.

A külföldi fegyverszállítást azonban fékezhetik a szlovák hadsereg megrendelései, Fico szerint ugyanis leltárt kell készíteni.

„Szerintem a fegyvergyáraknak lesz mit csinálniuk, hogy rendbe hozzák a szlovák hadsereget a szükséges muníció és technika kérdésében – mondta Fico. – Pótolni kell azt, ami Szlovákiában hiányzik.”

A legfontosabb hiányosságok között azonban olyan tételeket említett, amilyet a szlovák hadiipar nem képes előállítani: a légvédelmet és a légelhárítást. Az ország jelenleg nem rendelkezik harci repülőgépekkel, az USA-tól vásárolt F-16-osok megérkezése jövőre várható. Emellett bővíteni akarja a lánctalpas és a nem lánctalpas páncélos eszközök állományát is, de a páncélos csapatszállítókat és a tankokat eddig ezt is külföldi gyártóktól szereztük be.

Ukrajna katonai támogatása csak egy „standard mondat”

Megerősítette azonban azt is, hogy Szlovákia teljesít minden kötelezettséget, ami a NATO-tagságból fakad.

„A NATO-tagság keretében megteszünk mindent, amit egy tagországtól elvárnak, de egyben lehetnek egyes kérdésekben olyan álláspontjaink, amelyek nem voltak jellemzőek az előző kormányra” – mondta Fico.

Megpróbálta azonban cáfolni azokat a híreket, miszerint ő megszavazta volna az Európai Tanács legutóbbi ülésén Ukrajna fegyveres támogatását.

„A tanács ülésén nem szavaztunk sem a katonai, sem a gazdasági támogatásról, az, hogy az »Európai Unió a továbbiakban is támogatni fogja Ukrajnát katonailag, gazdaságilag« csak egy „standard mondat”, ami a tanács ülésének minden nyilatkozatában benne van” – védekezett Fico.

A sajtó szerinte azt elhallgatta, hogy a nyilatkozatban az is szerepel, hogy a „katonai segítség kétoldalú szerződéseken” alapszik. „Az állam mondhatja meg, hogy segít-e katonailag, mi azt mondjuk, hogy nem” – mondta Fico. Ezt azzal indokolta, hogy az orosz-ukrán háború „katonai megoldása beláthatatlan távolságban van”.

A humanitárius és a civil segítségnyújtás folytatását azonban megerősítette.

„Az egyik ilyen segítség az aknamentesítés, ami egye fontosabb témává válik, ezt humanitárius segítségnek tartom” – jelentette ki a miniszterelnök.

Robert Kaliňák védelmi miniszter csak megerősítette Fico szavait. Annyit tett hozzá főnöke összefoglalójához, hogy továbbra is segítik majd a rendőrséget az országhatár védelmében. Kérdéseket azonban itt sem lehetetett feltenni, ahogyan korábban a kulturális minisztériumban sem kérdezhettek az újságírók.

- lpj -