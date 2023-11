Lesz 13. havi nyugdíj és jön a jelzálogkölcsönök támogatása is – Fico év végéig el akarja fogadni a költségvetést

Még idén el át akarja vinni a kormány a parlamentben a jövő évi állami költségvetést, jelentette be Robert Fico miniszterelnök a pénzügyminisztériumban tett látogatása után. Ladislav Kamenický pénzügyminiszter szerint lesz pénz a 13. havi nyugdíjra, lesz valamilyen állami támogatás a jelzálogkölcsönökhöz is, de visszaállítják a bankadót is. A kormányfő ma járt a védelmi minisztériumban, és meglátogatta Martina Šimkovičová kulturális minisztert is.