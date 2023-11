LÉNYEG: Jó lesz megjegyezni, Ciril és Metód is a nőket szerették, nem pedig egymást...

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Nem tisztünk itt a mindenkori társadalmat jellemző életvitel, a szokások, a viselkedés, a tudományos, műszakai ismeretek, a sport és a szellemi, művészeti teljesítmények meg értékek összeségét jelentő kultúra fogalmát magyarázni. Holott egyértelmű, a Fico-kormány újdonsült kulturális minisztere annyit sem konyíthat a rábízott szakágazathoz, konkrétan a kultúrához, mint tyúk az ábécéhez.

Martina Šimkovičová „vegytiszta”, nem „kevert kultúrát” akar

Ellenkező esetben Martina Šimkovičovának eszébe sem jutott volna kibökni, hogy „vegytiszta”, nem „kevert kultúrát” akar. Ami a „nemzetébresztőkre és a történelmi mérföldkövekre épül”, úgymond!

Egy ilyen íkúbajnokot nyilván tök fölösleges lenne az ókori Rómával, a görögökkel vagy a keresztény-zsidó kultúrával nyaggatni. Holott e kulturák nélkül most a szlovák nemzetébresztőket, és holmi történelmi mérföldköveket, de még a sztrapacskát sem emlegethetné szegényke…

Hagyjuk is hát Martina Šimkovičovát másra, nehogy lemenjünk utána a szuterénbe… Süket dumája ugyanis kizárólag a népesség legsuttyóbb szegmensének, no és Robert Fico kormányfő nála, vagyis a kulturális minisztériumban megejtett pofavizitjének szólt. Aki a nagy süketelésből szintén nem maradhatott ki. Ellenkező esetben nem instruálta volna nemzeti szellemirtásra „udvarhölgyét”.

„Legyen egy kicsit más »szellem« ebben, a Szlovákia számára oly fontos minisztériumban, mint amilyen az utóbbi években volt” – így a szlovák nemzet I. Robója. Aki további útmutatásként fölmondta Cirilnek és Metódnak tulajdonítva azt az ugyancsak vérbunkóknak szánt hókuszpókuszt is, miszerint a két hittérítő nem a genderideológiával érkezett anno. Miattuk lett beleírva ezért az aktuális alkotmányba az a dogma is, hogy a család egy nő és egy férfi kapcsolata.

Ez van!

Most már csak csak az hiányzik, hogy a túlbuzgó úrhölgy első nekifutásból megrendelje valami dilettáns írósegédnél a legnemzetibbnek szánt szlovák szellemű operát Ciril és Metód bejövetele címmel. Amely cselekménye csak arra épülhet, hogy Ciril és Metód is a nőket szerették, nem pedig egymást...

Bankrablás?

Robert Fico nem gatyázik, kultúrával feltöltődve ezután meg sem állt a pénzügyminisztériumig. Miért vajon? Hát amiért a bankrablók a bankba szoktak menni. Ott a pénz! Így aztán egy szuszra be is jelentette, még idén át akarja nyomni a kormány a parlamenten a jövő évi állami költségvetést. Ladislav Kamenický pénzügyminiszter szerint lesz benne pénz a 13. havi nyugdíjra, lesz valamilyen állami támogatás a jelzálogkölcsönökhöz is. De persze megvalósul sajátos a bankrablás is, merthogy visszaállítják a bankadót! Egyébként honnét is vennék a pénzt...?

A császár és cinkosa

A kormányfői pofavizitek további állomása a külügyminisztérium volt, ahol druszája, Robert Kaliňák katonai tiszteletadással és vörös szőnyeggel fogadta őt, akár némely egzotikus provincia császárját szokás...

A fényűző ceremónia nyilván annak a gagyi trükknek az álcázására szolgált, hogy Fico pókerarccal bejelentetse, nem fog közvetlen katonai támogatást nyújtani a megszálló Oroszország ellen harcoló Ukrajnának a szlovák kormány. Nem fogja viszont akadályozni a szlovákiai fegyvergyárakat abban, hogy „termékeiket” Ukrajnába exportálják. Nesze nektek sült békegalambok…! Mitha eddig az állam gyártotta volna az Ukrajnába küldött Zuzanákat...

A lényeg egyébként csak annyi, hogy Robert Fico nyílt színen beadta naiv békevággyal tömött hiszékeny közönségének, úgy vannak leejtve, ahogy vannak. Finoman szólva... Kiderült ugyanis, akkorát hazudott nekik választási kampányában, hogy az most már a Holdról is látszik!

Gyanúsítottból titkosszolga?

Az hiányzik csak még, tegyük hozzá, lehet, nem is olyan sokáig, hogy Tibor Gašpar korábbi országos rendőrfőkapitány, később gyanúsított(!) kapja meg a szlovák titkosszolgálat igazgatói posztját!

Nem semmi! De hát a választók többsége vajon nem ezt akarta? Mivel ők is annyit tudnak a politikáról, mint a kulturális miniszter a kultúráról...?

Barak László