Taraba máris lépni akar a csallóközi ivóvízkészletet időzített bombaként fenyegető vereknyei hulladéklerakat felszámolásának ügyében

A környezetvédelmi tárca vezetője, Tomáš Taraba (SNS-jelölt) számára prioritás a régi környezeti terhek szanációjának megkezdése. A miniszter erről a tárca kommunikációs osztályán keresztül tájékoztatott.

Fotó: TASR

Taraba leszögezte, a tárca folytatni akarja a projektet a pozsonyi, vereknyei hulladéklerakó úgynevezett enkapszulációs módszerrel történő felszámolására vonatkozóan. Ennek lényege a föld alatti és felszíni zárófalak építése, majd a talajvíz tisztítása.

A vereknyei veszélyeshulladék-lerakat felszámolása érdekében Taraba Igor Polčannal, az Envisan szanációval foglalkozó cégek egyesületének elnökével tárgyalt. A találkozó témája a kármentesítés technikai és jogi akadályai voltak, amelyeket a Ján Budaj környezetvédelmi miniszter idején elfogadott törvény eredményezett.

"Legfőbb ideje rendet tenni az ökológiai terhek eltávolításában, amelyek nemcsak a környezet minőségét, hanem az emberek egészségét is jelentősen befolyásolják Szlovákiában. Nagyon sok munka vár ránk" - fogalmazott Taraba.

Egyúttal biztosított mindenkit arról, hogy a környezeti terhekről szóló törvény az elemzés fázisában van, tartalmazza Zuzana Čaputová köztársasági elnök észrevételeit is. A tárca konkrét javaslatokat szeretne beépíteni a kormány programnyilatkozatába, és a szükséges lépéseket még idén el akarják kezdeni.

A tárca szerint a környezeti terhek felszámolásában európai uniós források lesznek a segítségükre.

Az elmúlt három évben egyébként egyetlen kapavágás sem történt a vereknyei hulladéklerakat felszámolása ügyében, pedig az ott lévő szennyező anyagok komolyan veszélyeztetik Szlovákia legnagyobb ivóvíztartalékát a Csallóköz alatt. Pedig a lerakat felszámolásának terve már a 2020-as kormányváltás idején elő volt készítve, és biztosított volt – Európai Uniós forrásból – a pénzügyi fedezete is.

Sólymos László (Híd) korábbi környezetvédelmi miniszter idén februárban arról beszélt, a kormányváltás idején már célegyenesbe fordult a projekt megvalósítása. 2020 elején már megvoltak a tervek, a szükséges engedélyek többsége, biztosított volt a mintegy 37 millió euró uniós támogatás és már kivitelezőt is megtalálták, 2020 végén már megvolt az építési engedély is. A tervek szerint idén kellett volna befejezni a munkát, a lerakat szigetelését. A környezeti terhelés felszámolását ugyanis az enkapszulációs módszerrel tervezték, ami annyit tett volna, hogy a lerakat tartalmát szigetelik, hogy az ne szivárogjon tovább a talajba. Mintegy 2 km hosszú, 22 m mély és 80 cm széles szigetelő falat építettek volna, és a lerakat felszínét is szigetelni akarták.



(TASR/parameter)