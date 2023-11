LÉNYEG: Nagy az egyetértés Pozsony és Budapest között, ráadásul a Szövetség is kapocs lenne

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Facebook

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Kormányprogram még nincs, de az új miniszterek már kezdik belakni az új munkahelyüket. Néhányukat meg kedden meglátogatta a magyar külügyminiszter, hogy még jobb legyen a kapcsolat a két ország között. A Pozsonyt felkereső Szijjártó Péter tárgyalt Robert Fico kormányfővel, paccsolt a külügyminiszterrel és a gazdasági tárca vezetőjével, valamint bekukkantott a régiófejlesztési minisztériumba is. Nagy lehet az összhang a smeresek, a hlasosok meg Budapest képviselője között, hiszen Szijjártóék ugyanazt vallják a háborúról, a migrációról és a gender-ügyről, mint a szlovákiai fél.

Kapocs lenne a Szövetség

Ahogy az ilyen esetekben szokásos, a magyar külügyér beugrott a Szövetség székházába is, hogy az anyanyelvén tájékozódhasson arról, mi újság a legerősebb magyar párt háza tájékán. Ez volt az első hivatalos találkozó a magyar kormány és a stratégiai partnerként kezelt politikai szervezet képviselői között a szeptemberi parlamenti választás óta. Forró Krisztián pártelnök tájékoztatta Szijjártót arról, hogy “történelmi sikert” értek el a választáson, mert ilyen sokan már régen nem szavaztak magyar pártra. Ennek a diadalnak egyetlen szépséghibája volt csupán, az pedig az, hogy a Szövetségre leadott 130 ezer szavazat kevésnek bizonyult a parlamenti bejutáshoz. Forrótól meg is kapta a magáét a fránya liberális sajtó, meg a kishitűséget szuggeráló közvélemény-kutató ügynökségek is. Az elnök a helyzetet kiértékelve arra jutott, hogy a pártja jó úton jár, ugyanakkor szerkezeti átalakításra is szükség van, ám a tömörülés sokszínűsége megmaradna. És most arra összpontosítanak, hogy a Szövetség kapocs lehessen Szlovákia és Magyarország között.

Mi történt Lučanskýval?

Közben itthon ismét lezárult Milan Lučanský egykori országos rendőrfőkapitány halálának vizsgálata. A belügyi inspekció nyomozója semmilyen idegenkezűséget nem állapított meg a börtönben elszenvedett sérüléseivel összefüggésben, így a tavalyi vizsgálat eredménye nem változott. Tehát a korrupcióval megvádolt egykori főzsaru, aki annak idején Tibor Gašpart váltotta fel a tisztségében, a rácsok mögött valószínűleg öngyilkosságot követett el. Lučanský három évvel ezelőtti halála bizonyos körökben még mindig találgatásra ad okot. Például egy héttel ezelőtt is felmerült ez a kérdés, amikor Branislav Zuriant, a belügyi inspekció új igazgatóját meghallgatta a parlament nemzetbiztonsági bizottsága. A fehéroroszországi önkéntes "száműzetéséből" hazatért, és most ismét pozícióba helyezett Zurian ugyanis meg van róla győződve, hogy Lučanskýt megtámadták és megölték. Szerinte ezt támasztja alá az is, hogy annak idején ő is egy fenyegető üzenetet talált az autója ablaktörlőjéhez erősítve, amiben az állt, hogy Milan már várja őt. Ám ennek ellenére meg lehet őt győzni a mostani vizsgálat eredményéről, azonban csak akkor, ha sikerül bizonyítani, hogy a néhai főkapitány saját magát ütötte fejbe hátulról.

Le az elfogult nyomozóval!

Amikor az új belügyminiszter, Matúš Šutaj Eštok és a Belső Ellenőrzési Hivatal új igazgatója, a már említett Zurian az úgynevezett rendőrségi háború végét ígérték, valószínűleg fogalmuk sem volt arról, mindössze pár nappal a pozíciójuk betöltése után milyen fejlemény figyel be a meggyanúsított nyomozók ügyét illetően. A Ján Čurilla és a többi NAKA-s elitnyomozó ellen közel két éve zajló eljárás után a belső ellenőrzés úgy határozott, hogy az ügyet egy elfogult nyomozó vezette, és ezért ezt a detektívet a múlt héten a partvonalra állította. Az esetet ezért aztán egy másik rendőrnek kell átvennie, aki anélkül állna hozzá a szövevényes kérdés felgöngyölítéséhez, hogy bármely oldalra húzna. Ennek Čurilláék valószínűleg örülhetnek, hiszen október végén arról számolhattunk be, hogy az új miniszter felfüggesztette a legsúlyosabb politikai korrupciós és visszaélési ügyeket vizsgáló NAKA-sokat, akik így nem térhettek vissza a munkahelyükre, ráadásul a fizetésüket is megnyirbálják.

Pár hónap, és államfőt is választhatunk

Szeptember végén nem dőlhettünk hátra, mert azt már jó előre tudni lehetett, hogy pár hónapon belül sor kerül a következő voksolásra. Zuzana Čaputová mandátuma lassan lejár és tavasszal új államfőt választhatunk. Ivan Korčok karrierdiplomata még augusztusban jelezte, érdekli őt a tisztség, és most kedden a volt külügyminiszter bejelentette, hogy összegyűjtötte az induláshoz szükséges 15 ezer aláírást. A hazafiasság erősítésével kíván foglalkozni, ami meglátása szerint vagy kikopott az emberek tudatából, vagy ezt a témát egyes politikusok kiajátították és oly módon visszaéltek vele, hogy az sokak számára visszataszító lehetett. Az exminiszter valamiféle modern nemzetieskedést hirdet, és úgy véli, ezzel a politikai árucikkel összeköthető a jelenleg rendkívül megosztott társadalom.

A nagy kérdés, hogy a másik térfél tényleg Peter Pellegrinit indítja-e ezen a megmérettetésen, aki komoly ellenfele lenne Korčoknak. Bár az is igaz, ha a Hlas elnöke beadja a derekát, és sikerülne elnyernie a pozíciót, a pártja, vezető híján menthetetlenül beolvadna a Smerbe, ahonnan három éve szakadt ki.

Sidó Árpád