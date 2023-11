Emléktáblával tisztelegtek a Zoch utcai balesetben elhunytak előtt (FOTÓK)

Szerdán emléktáblát helyeztek el a pozsonyi Comenius Egyetem Testnevelési Karának előcsarnokában a tavaly történt Zoch utcai baleset áldozatainak tiszteletére. Az emléktáblát egyúttal azoknak a hallgatóknak is ajánlják, akik korai haláluk miatt nem tudták befejezni tanulmányaikat.

Fotók: TASR - Dano Veselský (További képekért kattints!)

„Azért találkozunk ma itt, hogy megjegyezzük Broňa és Marek nevét. Az emléktábla arra emlékeztet bennünket, hogy milyen törékeny is az ember. Egyúttal szeretnénk felhívni rá a figyelmet, hogy karunk több mint 60 éves működése során már több hallgatónk is önkéntelenül elhagyott bennünket, a mai megemlékezés pedig nekik is szól. Nekik is megvan a helyük ezen a táblán” – mondta Miroslav Vavák az egyetemtől. Az emléktáblát a hallgatók szülei leplezték le.

A Zoch utcai baleset tavaly október 2-án történt, amely során a sofőr, Dušan Dědeček ittasan belehajtott a buszmegállóban várakozókba. Az eset során öten életüket vesztették, többen pedig megsérültek.



TASR/para