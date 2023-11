A férfi szava még mindig érvényes a vonatvezetésnél

Kecskés Marek 11 éve irányítja a METRANS vonatüzemeltetést Dunaszerdahelyen. Megosztotta velünk tapasztalatait, milyen vasúti diszpécsernek lenni, és milyen ebben a vállalatban dolgozni.

Hogyan jellemezné a vasúti diszpécser munkáját?

A METRANS vonatok forgalmát irányítjuk Szlovákiában. Mi határozzuk meg, hogy milyen mozdonyokat és mozdonyvezetőket fognak bevetni, mi vagyunk felelősek a vonatok felállításáért a terminálon, és mi foglalkozunk a vészhelyzetekkel. Meg kell győződnünk arról, hogy ez vagy amaz mozdony rendelkezik-e engedéllyel például Ausztriába, ki kell számolnunk, hogy a dízelmozdonyoknak mikorra kell készen állniuk, hogy átvehessék a Dunaszerdahelyre vontatandó vonatot, és így tovább. Felügyeljük a mozdonyvezetők munkaidejét és helyettesítését, kapcsolatban állunk más országok diszpécsereivel és az infrastruktúránk diszpécsereivel, valamint a számunkra szállító külső fuvarozókkal. Könnyebb, amikor minden a megszokott menetrend szerint megy, de mindig van egy vonallezárás, egy vészhelyzet, és rugalmasan kell reagálnunk, hogy ügyfeleink ezt ne érezzék meg.

Hány ember dolgozik egy ilyen forgalomirányításon?

Két diszpécserünk van a műszakban. Az egyikük a papírmunkáért felel. Ő írja fel a vonatokat, a súlyukat, figyelmeztet a forgalomkorlátozásokra és így tovább. A másiknak az a feladata, hogy GPS-en keresztül nyomon kövesse a vonatokat, és kommunikáljon az összes érintett féllel. Ezeket a feladatokat felváltva végezzük. Ez szellemileg nagyon megterhelő munka, és mindig azt mondjuk magunknak, hogy hullafáradtan megyünk haza - nem testileg, hanem mentálisan.

Átlagban hány vonatot követ egyszerre?

Szlovákiában általában 10-15 vonat közlekedik egyszerre. Ugyanakkor figyelnünk kell azokat is, amelyek a határainkhoz közelednek, és előre kell terveznünk azokkal a vonatokkal, amelyek például most indultak el Koperből. Tegyük fel, hogy egy autógyár alkatrészeit szállító vonat most a csehországi Havířovban lévő terminálra tart. Átkelt a horvát-magyar határátkelőn Hodošnál, és mi már meg is beszéltük, hogy este Rajkán mikor cseréljük le a mozdonyvezetőt és a cseh vasút mozdonyát, hogy a vonatot a Szlovákián átvezető utolsó szakaszra húzzák. Ehhez az is kell, hogy ismerjük a mozdonyainkat, például melyiknek van engedélye Olaszországba utazni, hogy Ausztriában használhatják-e az európai biztonsági rendszert, amelyért kedvezmény jár, mert biztonságosabban közlekednek, melyik mozdony és hol tud és képes energiát visszanyerni - azaz fékezéskor áramot szolgáltatni vissza a hálózatba, és így tovább.

Folyamatos munkaidőben dolgoznak. Mikor van nagyobb forgalom - nappal vagy éjszaka?

Azt hiszem, ezt lehetetlen megmondani. Napközben zajlik az utasforgalom, így több az intézni való, hogy a vonatjaink a lehető leggyorsabban tudjanak áthaladni. Éjszaka szabadabbak a vonalak, de természetesen akkor több tehervonat közlekedik. Mindegyik időpontnak megvannak a maga sajátosságai. Azonban mindig bizalom kérdése - nem szabad csalódást okoznunk, és érvényesnek kell lennie annak, amit a vonatdiszpécserekkel egyeztetünk, mert legközelebb már nem alkalmazkodnának hozzánk többet. A férfi szava itt még mindig érvényes.

Hogyan került a vasúti diszpécser szakmába?

Gyerekkorom óta ezt akartam csinálni. Elvégeztem a közlekedési szakközépiskolát Nagyszombatban, majd diszpécseri tanfolyamot végeztem, és 11 különböző állomáson dolgoztam, mindig élveztem, hogy valami újat tanulhatok, mert minden állomás egyedi. 22 évig dolgoztam diszpécserként állami vállalatnál, aztán szerettem volna a másik oldalról is kipróbálni. A vasúti diszpécseri munka hasonló, de az állami és a magáncégnél végzett munka messze nem hasonlítható össze.

Nőtt a munka mennyisége a METRANS-nál az elmúlt 11 év alatt, amióta ott dolgozik? Elvégre a vállalat folyamatosan növekszik.

Amikor itt kezdtünk, mindent csináltunk. Magyarországért és Ausztriáért, vonatrendelésekért is mi voltunk felelősek. Ahogy a mennyiség és a vállalat nőtt, a dolgok fokozatosan leváltak rólunk - minden országban saját diszpécserirodák jöttek létre, és így bár a vállalat ugrásszerűen nőtt, a munkánk fókuszát leszűkítettük a lényegre és arra, ami a vasúti diszpécserszolgálat lényege. A vállalat megpróbál megszabadítani bennünket a mellékes dolgoktól, hogy teljes mértékben arra koncentrálhassunk, ami a legfontosabb.

Hogyan működik az ilyen munka folyamatos módja?

12 órás műszakokban dolgozunk reggel héttől este hétig. Van egy íratlan szabályunk, miszerint 15 perccel korábban érkezünk és adjuk le a munkánkat. Ez a forgalomáramlás szempontjából fontos, mert a kollégának, aki engem levált, muszáj nyomon követnie a történteket, és képbe kell kerülnie, mielőtt átveszi a munkát.

A diszpécseri munka nagyon megterhelő a koncentráció és a psziché szempontjából. Mit tesz azért, hogy a teljes 12 órás szolgálatot bírja?

Természetesen senki sem tud végig száz százalékosan koncentrálni. De amikor minden úgy megy, ahogy kell, akkor az ember tart egy 10 perces szünetet, kimegy a friss levegőre, és ilyenkor a feje is kipiheni magát. Más gondolatokkal foglalkozol, váltasz néhány szót a kollégáiddal, ami gyakran új, kreatív ötleteket hoz a helyzetek kezelésére. Az emberi kapcsolatok fontosak, és még az olyan apróságok is, mint a mozdonyvezetőkkel való találkozás és a vonatdokumentáció átadásakor történő viccelődés, segítenek a munkakapcsolatok kialakításában és a későbbi bevetések során való megértésben, amikor már messze vagyunk egymástól.

Az állami vállalatnál átlagosan kétévente váltotta az állomást, a METRANS-nál már 11 éve van. Nem unja még ezt a munkát?

Nem. Olyannyira növekszünk, hogy mindig van valami új, mindig mozgásban vagyunk, és ezt élvezem, mert mindig vannak új kihívások, új lehetőségek, új vonalak. Még ezek nélkül is mindig történik valami váratlan dolog a diszpécseri munkában, akkor pedig jó egy dinamikus vállalatnál dolgozni.

Mi a legnagyobb kihívás és a legnagyobb öröm a munkájában?

A kihívás az, hogy a vonatokat minden nap időben és jó állapotban eljuttassuk a célállomásra, illetve a szomszédos hatóságokhoz. Egyszerűen - úgy végezni a munkádat, hogy az embernek a műszak után jó érzése legyen: igen, sikerült, jól csináltam. Ez az érzés pedig a legnagyobb öröm.

Érdeklődnek a fiatalok az Ön munkája iránt? És mit gondol, mivel kell rendelkeznie annak, aki vasúti diszpécserként akar dolgozni?

Ez a munka a szenvedélyről szól, és sok olyan ember van, aki ezt szeretné csinálni - ez a munka számukra hobbi, még akkor is, ha a forgalmi tiszti munka nem jól fizetett egy állami vállalatnál. Természetesen más a helyzet a magáncégek esetében. De még így sem magától értetődő egy ilyen állás megszerzése. Sok főiskolai végzettségű ismerősöm nem tette le a pszichológiai vizsgát, ami a forgalmi tiszti munka előfeltétele. Ám a diszpécseri munkához nem kellenek ezek a vizsgák.

És mivel kellene rendelkeznie valakinek ahhoz, hogy elvégezze ezt a munkát? Empátia, erős empátia.

És végül - hogyan tud lazítani egy ilyen szellemileg megterhelő munka után?

Egy faluban élek Komárom és Érsekújvár között, amely a borvidékként büszkélkedik. Van 10 ár szőlőterületem, ahová munka után néhány órára elmegyek. Gyerekkorom óta csinálom, így nem kell gondolkodnom a feladatokon, amiket végzek, ez automatikus. Csak élvezem a környező dombok látványát, a madarak énekét a környéken, a békét, a csendet és a természetet mobiltelefonok, számítógépek nélkül. Egyszerűen - a tökéletes kikapcsolás.

