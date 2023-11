Bajnokok Ligája - Egy félidő alatt leiskolázta a Real Sociedad a Benficát

A Real Sociedad eredményes első félidei játékával nyert simán a Benfica ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája negyedik fordulójában, szerdán.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

A San Sebastián-i csapat gyorsan elintézte az enerváltan futballozó lisszaboniakat: bő 21 perc alatt öt gólt szerzett, s bár ebből kettő érvénytelen volt, így is magabiztosan vezetett. A 28. percben kimaradt még egy hazai tizenegyes, de ez is bőven belefért, mert a Benfica semmilyen ellenállást nem tudott ebben a félidőben kifejteni. A második játékrész elején ugyan megszerezte első gólját a mostani sorozatban, de már biztosan nem lesz nyolcaddöntős, mert négy mérkőzés után is pont nélkül áll. A Real Sociedad viszont nagy lépést tett a továbbjutás felé, ami akár ezen a játéknapon összejöhet neki, a D csoport esti mérkőzésének alakulásától függően.

A C csoportban az eddig pont nélkül álló Union Berlin döntetlent játszott vendégként a Napolival, de így is biztos, hogy tavasszal nem lesz ott a BL mezőnyében. Pontszerzésével ugyanakkor egy nagyon rossz szériát zárt le: ezt megelőzően minden sorozatot figyelembe véve egymás után 12 mérkőzésen szenvedett vereséget.

Eredmények:

Bajnokok Ligája, csoportkör, 4. forduló:

C csoport:

SSC Napoli (olasz)-Union Berlin (német) 1-1 (1-0)



gólszerzők: Politano (39.), illetve Fofana (52.)

később:

Real Madrid (spanyol)-SC Braga (portugál) 21.00

D csoport:

Real Sociedad (spanyol)-Benfica (portugál) 3-1 (3-0)



g.: Merino (6.), Oyarzabal (11.), Barrenetxea (21.), illetve Rafa Silva (50.)

később: FC Salzburg (osztrák)-Internazionale (olasz) 21.00

Később:

A csoport:

Bayern München (német)-Galatasaray (török) 21.00

FC Köbenhavn (dán)-Manchester United (angol) 21.00

B csoport:

Arsenal (angol)-Sevilla (spanyol) 21.00

PSV Eindhoven (holland)-RC Lens (francia) 21.00

(MTI)