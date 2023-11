Kis sziget keletkezett Japán partjainál egy vulkánkitörés következtében (FOTÓ)

Maeno Fukasi beszámolója szerint a nagyjából 100 méter átmérőjű sziklás sziget létét az érintett tengeri térség október 30-án történt átrepülése során sikerült megerősíteni. A szintén vulkanikus eredetű Ivoto hozzávetőleg 1200 kilométerre található Tokiótól.

New island emerges after underwater volcano eruption south of Tokyo: A small new island has emerged near Iwoto Island, about 1,200 kilometers south of Tokyo, following underwater volcanic eruptions occurring since late last month,… https://t.co/41rAnHHqOc #japannews #japantoday