Európa-liga - Kikapott Toulouse-ban a Liverpool

Az első három mérkőzését megnyerő Liverpool FC 3-2-es vereséget szenvedett Toulouse-ban a labdarúgó Európa-liga csoportkörének negyedik fordulójában, csütörtökön.

Az első félidőben szinte végig az angol csapat támadott, jórészt birtokolta a labdát, a sok passzal azonban nem ment semmire a szervezetten védekező hazaiakkal szemben, akik a játékrész hajrájához közeledve egyetlen komolyabb helyzetükből, liverpooli labdavesztést kihasználva szereztek vezetést.

A korábbiakhoz hasonlóan a Premier League-mérkőzésekhez képest alaposan felforgatva küldte pályára együttesét Jürgen Klopp vezetőedző, több alapember - köztük Szoboszlai Dominik - hiányzott a kezdőtizenegyből. A szünetben aztán már változtatott a német tréner, a magyar középpályás, Mohamed Salah és Trent Alaxander-Arnold is beállt a második félidőre. Nem tudott azonban felpörögni a vendégcsapat, sőt a hazaiak bő húsz perc alatt további háromszor a kapuba találtak, igaz, kétszer szabálytalan körülmények között. Kétgólos hazai vezetés után a toulouse-iak összehoztak egyet a liverpoolnak is, de ezután ismét növelték előnyüket. A hajrában megint szépített a Liverpool, majd a 97. percben úgy tűnt, egyenlíteni is tud, de videózás után érvénytelenítette a találatot a bíró, mert az akció kezdeténél Alexis Mac Allister karjára pattant a labda.

A két csapat két héttel ezelőtti meccsét a Liverpool nyerte otthon 5-1-re.

A szintén magyar válogatott Bolla Bendegúz csapata, a svájci Servette két hete a Sheriff Tiraspol otthonában megszerezte első pontját az EL-szezonban, most pedig az első győzelme is összejött.

Bolla végigjátszotta a mérkőzést, amelyen az elején esett öngóllal sokáig a vendégek vezettek. A hazaiak a hajrában fordítottak, a moldovaiaktól pedig a ráadásban két játékost is kiállítottak.

A H csoportban a Leverkusen a negyedik győzelmét aratta, ezzel továbbjutott.

Az Európa-ligában a csoportok győztesei bejutnak a nyolcaddöntőbe, a másodikok pedig a Bajnokok Ligája csoportharmadikjaival csapnak majd össze a legjobb 16 közé kerülésért. A kvartettek harmadik helyezettjei átkerülnek a Konferencia-liga kieséses szakaszába.

Eredmények, csoportkör, 4. forduló:

B csoport:

AFC Ajax (holland)-Brighton (angol) 0-2 (0-1)

később:

AEK Athén (görög)-Olympique Marseille (francia) 21.00

E csoport:

Toulouse (francia)-Liverpool FC (angol) 3-2 (1-0)

LASK Linz (osztrák) - Royale Union Saint-Gilloise (belga) 3-0 (2-0)

Az állás: 1. Liverpool 9 pont, 2. Toulouse 7, 3. Royale Union Saint-Gilloise 4, 4. LASK Linz 3

F csoport:

Stade Rennes (francia)-Panathinaikosz (görög) 3-1 (1-1)

Makkabi Haifa (izraeli)-Villarreal (spanyol) 1-2 (1-0)

Az állás: 1. Rennes 9 pont/4 mérkőzés, 2. Villarel 6/3, 3. Panathinaikosz 4/4, 4. Makkabi Haifa 1/3

A korábban elmaradt Villarreal-Haifa mérkőzést december 6-án rendezik.

G csoport:

Servette FC (svájci)-Sheriff Tiraspol (moldovai) 2-1 (0-1)

Slavia Praha (cseh)-AS Roma (olasz) 2-0 (0-0)

Az állás: 1. Slavia Praha 9 (10-2), 2. AS Roma (8-3), 3. Servette 4, Sheriff Tiraspol 1

H csoport:

Qarabag FK (azeri)-Bayer Leverkusen (német) 0-1 (0-0)

később:

BK Häcken (svéd)-Molde FK (norvég) 21.00

később:

A csoport:

SC Freiburg (német)-Topolya SC (szerbiai) 21.00

West Ham United (angol)-Olimpiakosz (görög) 21.00

C csoport:

Real Betis (spanyol)-Arisz Limasszol (ciprusi) 21.00

Rangers FC (skót)-Sparta Praha (cseh) 21.00

D csoport:

Atalanta (olasz)-Sturm Graz (osztrák) 21.00

Sporting CP (portugál)-Raków Czestochowa (lengyel) 21.00

