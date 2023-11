Premier League - A Brentford ellen javíthat a Liverpool

A Brentford ellen nyílik lehetősége vasárnap a Liverpoolnak a javításra azt követően, hogy a labdarúgó Premier League előző fordulójában idegenben döntetlent játszott a Lutonnal, csütörtök este pedig 3-2-es vereséget szenvedett Toulouse-ban, az Európa-ligában.

Illusztrációs felvétel (TASR)

Szoboszlai Dominik a bajnokságban végigjátszotta az első tíz mérkőzést, múlt vasárnap azonban a 66. percben lecserélte őt Jürgen Klopp. A hajrá elején előnybe kerülő, végig szervezetten futballozó hazaiakkal szemben a 95. percben jött össze az egyenlítés és ezzel a pontmentés. Az El-ben Szoboszlai nem kezdett - ahogy a korábbi találkozókon sem -, de már a második félidőre beküldte őt, illetve Mohamed Szalahot és Trent Alaxander-Arnoldot a vezetőedző, mert 1-0-s hátrányban volt és szenvedett a Liverpool. Ezzel együtt továbbra is tompa volt az angol csapat játéka, a jól kontrázó franciák pedig bő húsz perc alatt további háromszor a kapuba találtak, igaz, kétszer szabálytalan körülmények között. Kétgólos hazai vezetés után a toulouse-iak összehoztak egy találatot a Liverpoolnak is, de ezután ismét növelték előnyüket. A hajrában megint szépített a vendégcsapat, majd a 97. percben úgy tűnt, egyenlíteni is tud, de videózás után érvénytelenítette a találatot a bíró, mert az akció kezdeténél Alexis Mac Allister karjára pattant a labda.

Az előzmények után lélektani szempontból fontos lenne a Liverpoolnak a három pont begyűjtése a Premier League-ben, de az sem mellékes, hogy továbbra is szoros a verseny az élcsoportban. Az eddig szárnyaló Tottenham Hotspur hétfőn, kilenc emberre fogyatkozva 4-1-re kikapott otthon a Chelsea-től - a mezőnyben utolsóként veszítette el veretlenségét -, így a Bournemouth-t szombaton 6-1-re verő Manchester City került az élre. A címvédőnek, amely a 12. forduló vasárnapi zárómeccsén éppen a Chelsea vendégeként lép pályára, egy pont az előnye a Tottenhammel és kettő a Liverpoollal, illetve az Arsenallal szemben.

Kerkez Milos csapata, a 18. helyen álló Bournemouth a hatodik pozíciót elfoglaló Newcastle Unitedet fogadja. Égetően fontos lenne számára a pontgyűjtés, hogy el tudjon mozdulni a kiesőzónából, erre nem most szombaton lesz a legnagyobb esélye.



Premier League, 12. forduló:

szombaton:

Wolverhampton Wanderers-Tottenham Hotspur 13.30

Arsenal-Burnley 16.00

Crystal Palace-Everton 16.00

Manchester United-Luton 16.00

Bournemouth-Newcastle United 18.30

vasárnap:

Aston Villa-Fulham 15.00

Brighton-Sheffield United 15.00

Liverpool-Brentford 15.00

West Ham United-Nottingham Forest 15.00

Chelsea-Manchester City 17.30

A tabella:

1. Manchester City 11 28- 8 27 pont

2. Tottenham Hotspur 11 23-13 26

3. Liverpool 11 24-10 24

4. Arsenal 11 23- 9 24

5. Aston Villa 11 26-16 22

6. Newcastle United 11 27-11 20

7. Brighton and Hove Albion 11 24-20 18

8. Manchester United 11 12-16 18

9. Brentford 11 19-14 16

10. Chelsea 11 17-12 15

11. Crystal Palace 11 10-13 15

12. West Ham 11 18-20 14

13. Nottingham Forest 11 12-15 13

14. Wolverhampton Wanderers 11 14-19 12

15. Fulham 11 9-17 12

16. Everton 11 11-15 11

17. Luton 11 10-21 6

18. Bournemouth 11 9-27 6

19. Burnley 11 8-27 4

20. Sheffield United 11 9-30 4

(MTI)