Bajban a komáromi rendőrök, akik totojáztak a csicsói Szűcs Tibor meggyilkolásának vizsgálatakor

A komáromi körzeti rendőrörs és járási rendőrkapitányság rendőreinek tétovázását először az Országos Rendőrkapitányság belső ellenőrzési osztálya kezdte vizsgálni, majd belépett a történetbe a belügyminisztériumi inpekció is - tudta meg a Startitup.

Középen a meggyilkolt Szűcs Tibor, balról S. Gergely, jobból K. Erik (Forrás: Startitup)

Szűcs Tibornak május 2-án veszett nyoma . Komáromfüssön (Komáromi járás) látták utoljára, ahol elvégzett egy telefonhívást. Eltűnését követően a NAKA razziát tartott a községben, ahol a férfi egy ingatlannal rendelkezik, amit bérbe adott. Eltűnése napján állítólag a bérleti tartozást ment felvenni.

A rendőrségi akció során vérnyomokat, valamint egy töltényhüvelyt találtak a helyszínen - a Startitup szerint viszont a vérnyomokra elsőként nem a rendőrség bukkant, hanem a komáromi székhelyű polgárőrség tagjai.

A férfi Audi Q7 típusú autóját kiégve találták meg Pápa közelében. Ezután közölték, hogy az eltűnt vállalkozó holttestét is megtalálták - Magyarországon.

Az ügyben eljáró vizsgálótiszt szerint az említett K. Erik, valamint Sz. Ladislav lehettek azok, akik meggyilkolták Szűcsöt a már említett komáromfüssi ház teraszán. Szalait Magyarországon vették őrizetbe a hatóságok, a NAKA pedig kérvényezi a kiadatását Szlovákiának. A gyilkosságban a gyanú szerint részt vett egy magyar állampolgár, S. Gergely is, aki végül május végén feladta magát a rendőrségen.

A szlovák és a magyar rendőrség közös sajtótájékoztatót tartott Budapesten a gyilkossági ügy kapcsán, melyen számos részlet kiderült a bűntényről és az azt követő időszakról.

A Startitup portál már korábban is megírta, hogy a komáromi körzeti rendőrőrs rendőrei, akiknek Szűcs Tibor eltűnését jelentették, eléggé lazán vették az ügyet, és hasonló volt a helyzet a járási rendőrkapitányság bűnügyi osztályának nyomozóival is. A Szlovák Polgárőrség (Občianska stráž SR) tagja arról számolt be a portálnak, hogy a rendőrök kimentek a füssi házhoz, ahol utoljára látták élve a csicsói vállalkozót, körülnéztek ott, majd elmentek. Hiába figyelmeztették őket a vérnyomokra a ház teraszán, állításuk szerint a rendőrök azt mondták, hogy azok szarvastól lehetnek. A vérnyomokat Dominik Varoš polgárőr drónjával készített felvételeken fedezték fel a terasz csempéjén, egy faasztalon, kilincsen, fólián, emellett egy töltényhüvelyt is találtak asztal alatt.

A rendőrök ekkor még azt is megengedték volna, hogy a házat bérlő K. Erik, a gyilkosság egyik későbbi gyanúsítottja visszatérjen oda. A polgárőrök gyanakodtak rá, hogy köze lehet a vállalkozó eltűnéséhez, ezért őrt álltak a ház előtt és nem engedték be oda K. Eriket. A polgárőrök szerint mindenesetre a rendőrség tétovázása miatt az elkövetők 5 nap előnyhöz is juthattak.

Az egész ügyben folytatott nyomozás, akkor kapott lendületet, amikor az eltűnt, meggyilkolt férfi családja kapcsolatba lépett az országos rendőrkapitánnyal, Hamran Istvánnal. Ő volt az, aki a NAKA különleges egységeit kiküldte a füssi házhoz, majd ott az egész környéket lezárták nyomrögzítés céljából.

Zuzana Eliášová belügyi szóvivő korábban közölte a Startituppal, hogy a rendőrség fellépésével foglalkozik a belügyi inspekció is. Azóta ez a vizsgálat is előre lépett. "A komáromi körzeti rendőrőrsön hiányosságokat fedeztek fel az illető eltűnésének bejelentését rögzítő rendőr kötelességeinek teljesítése kapcsán. (...) A komáromi járási rendőrkapitányság bűnügyi osztályának tevékenysége kapcsán pedig felmerül bűncselekmény elkövetésének gyanúja is" - húzta alá a belügy kommunikációs osztálya. Az egyelőre nem világos, milyen konkrét bűncselekményekre derülhetett fény.

