LÉNYEG: Pellegrini mosolygödröcskéi valahol biztosan csábosak, de a minisztere brutálisan fenyegeti a bírókat

Nem sokkal a szeptember végi parlamenti választások után, amikor már világossá vált, hogy a Hlas inkább a Smerrel meg az SNS-szel összekapaszkodva próbálja menteni az irháját, úgy tűnt, a politikai show-t legfőképpen Andrej Danko fura gyülekezetének bohócai viszik el. Pár napot kaptak is a nemzetieskedő félnótások, de miután kiröhögtük magunkat Huliakon meg elvtársnőjén, Šimkovičován, aztán a a színre lépett a Hlas szemtelenül fiatal buldózere, Matúš Šutaj Eštok. Azóta szinte kizárólag róla szólnak a hírek, és most már lefagyott a mosoly az arcunkról.

Mégis, mire számíthattunk?

Mivel évekkel ezelőtt egy pezsgősdoboz miatt is ismertté vált korrupciós ügye Peter Pellegrinit a velejéig korruptnak tartott Fico karjaiba lökte, az exsmeres pártelnök fityiszt mutatott a PS részéről felajánlott kormányfői pozíciónak. Inkább azt választotta a mosolygós politikus, hogy a belügy élére tegyen egy megbízható figurát. Aki majd kirúg mindenkit a posztjáról, hogy a feledésbe merüljenek a régebbi idők smeres bűnei. Ezt a mindenre elszánt mitugrász szerepet meg Šutaj Eštok kapta a főnökétől. És mint egy új seprű, seper is, mint az istennyila. Kapásból kirúgta az országos főzsarut, a helyetteseivel együtt, és a korrupcióval foglalkozó NAKA-s nyomozókat is eltakarította. Legalábbis azt hihette egy darabig. Amíg a pozsonyi bíróság azt nem mondta, hogy ez így nem túl kóser, és az országos rendőrfőkapitány első helyettesét, Branko Kiššt visszahelyezte pozíciójába, azzal az indoklással, hogy a belügyminiszter jogtalanul váltotta le őt. A miniszter persze toporzékol és eljárással fenyegette meg az ügyben ítéletet hozó bírót, mert szerinte az átlépte a hatáskörét. Meg hát valamiféle összeférhetetlenségre is gyanakszik Pellegrini bulldogja, mert azt kapásból kiderítette, hogy ez a bíró a kirúgott helyettes főkapitány ügyvédjének az osztálytársa volt a jogi karon. És ez mindent megmagyaráz. Főleg a döntés gyorsaságát. Azonban a történet itt nem áll meg, mert a bíróság várhatóan hamarosan ítélkeznii fog a NAKA szolgálaton kívül helyezett vizsgálótisztjeinek, a rendőrháborúba belekevert Ján Čurilla és társai ügyében is. Ám Šutaj Eštok úgy véli, ez nem munkajogi, hanem közjogi ügy, ezért ez a bíróság nem illetékes ebben az ügyben sem. A senkiháziak lendületével tajtékzó tárcavezető természetesen fellebbezne, meg hát a smeres igazságügyi miniszterhez akar fordulni, hogy az majd eldöntse, ennek a bírónak az esetében nem kell-e fegyelmi eljárást indítani. Mindezek miatt Kišš ügyvédje nagyon durvának tartja a belügyminiszter fenyegetését. Mert ez egy brutális üzenet lehet a többi bíró számára, akik dönteni fognak a többi rendőr ügyében, hogy ha nem úgy határoznak, ahogy a hatalom elvárja, akkor megnézhetik magukat. De tegyük szívünkre a kezünket, nem számíthattunk semmi egyébre azok után, hogy a Smer megnyerte a választásokat, és Pellegrini meg visszatért Robert Fico kebelére.

Majd lesz program is

És bár "pártunk" meg "kormányunk" van, de a kabinet hivatalos programja még nem is került a parlament elé. Egy darabig úgy volt, hogy már a végrehajtó hatalom emberei ezen a héten átrágják magukat a dokumentumon, de ebből nem lesz semmi sem. Még egyeztetgetnek a fiúk és a lányok. Pénteken a kormányfő jelezte is, hogy csak a jövő héten vitatja meg a koalíció a programnyilatkozatát. Ám a kabinet rajongótáborát megnyugtatta a miniszterelnök, mert a koalíciós tanács állítólag már egyetértett a programtervezet valamennyi pontjával, és megegyezett abban is, milyen lépéseket tesznek a közeljövőben.

Fico államfőt csinálna emberéből

Biztos abban is egyezség van a koalíciósok között, hogy a jövő tavasszal esedékes elnökválasztásokon Peter Pellegrini lesz a kormány egyetlen jelöltje. Ez már akkor nyílt titoknak számított, amikor októberben Fico, Danko és a Hlas vezetője egymás tenyerébe csapott. Azóta eltelt pár hét, és most ott tartunk, hogy ha most lennének az elnökválasztások, akkor valószínűleg Peter Pellegrini úgy kerülne be Ivan Korčokkal együtt a második fordulóba, hogy aztán a Hlas elnöke győztesen kerülne ki a megmérettetésből. Az Ipsos ügynökség megmérte a helyzetet, és arra jutott, hogy a Smerből három éve kiszakadt párt parlamenti választáson elért harmadik helye, a kormányalakítás során mutatott pellegrinis produkció, valamint a parlament elnöki posztjának megkaparintása növeli a baloldali pártelnök népszerűségét és erősíti esélyét a köztársasági elnöki tisztségre. Ezt mutatja az is, hogy augusztus elejéhez képest nőtt Pellegrini előnye Korčokkal szemben. Kettejük viadalába valószínűleg majd Ján Kubiš sem tud beleszólni, hiába gyűjtögeti szorgalmasan az aláírásokat Fico leggyalázatosabb, 2006-tól regnáló kormányának egykori külügyminisztere. Emiatt azonban aligha fáj Fico feje. Neki teljesen megfelel az is, ha régi-új fegyvertársa, Pellegrini foglalná el Čaputová helyét. Mert ha ne adj' isten így történne, akkor szükség esetén a mosolygödröcskéi miatt is népszerű politikus biztosan közkegyelmet adna az utolsó smeres csirkefogónak is.

Sidó Árpád